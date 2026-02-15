Een vervolg op de F1-film is bevestigd door producent Jerry Bruckheimer. F1: The Movie blijkt een enorm succes te zijn geweest en dus heeft een tweede film over de koningsklasse groen licht gekregen.

In de originele film keerde Brad Pitt terug uit zijn pensioen als coureur, waarin hij de rol van Sonny Hayes vertolkte die besloot om opnieuw de baan op te gaan voor het fictieve APX GP-team. Tot verrassing van velen werd de film Pitts meest winstgevende succes, met een wereldwijde opbrengst die records brak en vier Oscar-nominaties op zak kreeg. Daarnaast won één van de nummers zelfs een Grammy. De film werd geregisseerd door Joseph Kosinski en mede mogelijk gemaakt door Bruckheimer en Lewis Hamilton, en kende daarnaast bijdragen van acteurs Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem en diverse echte F1-sterren. Kosinski bevestigde eerder dat Apple in gesprek was over een sequel, en die gaat er nu komen. "We werken aan een vervolg", bevestigde Bruckheimer tegenover de BBC.

Was de F1-film succesvol?

De film haalde wereldwijd meer dan 545 miljoen dollar op en overtrof daarmee zelfs het eerdere succes van Brad Pitt, World War Z. Ondanks deze indrukwekkende cijfers reageerden zowel fans als critici en zelfs de F1-coureurs gemengd op de productie. Zo uitte Carlos Sainz kritiek op de geloofwaardigheid van de verhaallijnen, terwijl velen ook de weergave van vrouwelijke personages aan de kaak stelden. In de film besluit Pitts personage Hayes in zijn zestiger jaren terug te keren naar het leven in de F1, wat voor de nodige verbijstering zorgt. Bovendien wordt één vrouwelijke rol als baanbrekende technisch directeur geïntroduceerd, die vervolgens onverwacht een romantische band ontwikkelt met haar coureur. Ondanks deze kritieken zorgde de film voor een recordbrekend ontvangst bij Apple Studios en werd hij door filmcritici als een succes beschouwd.

