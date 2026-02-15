FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
De compressieverhouding is voor het Formule 1-seizoen van 2026 teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1. Aangezien Mercedes alsnog met een hogere compressieverhouding rijdt dan volgens de reglementen is toegestaan, is er een boel ophef over. Maar waarom is het überhaupt aangepast? Het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA legt het uit.
De volume van een cilinder is opgedeeld in twee stukken: het gedeelte waarin de zuiger zich verplaatst (Vv) en het gedeelte wat je in de cilinder overhoudt, waar de zuiger niet komt (Vo). De compressieverhouding bereken je door het totale volume van een cilinder te nemen (Vv + Vo) en te delen door wat je overhoudt (Vo). Hoe hoger de compressieverhouding, hoe efficiënter de motor, en hoe efficiënter de motor, hoe meer vermogen. Sinds dit jaar mogen motorfabrikanten niet langer over de grens van 16:1 heen. Nikolas Tombazis heeft verklaard waarom hier voor is gekozen.
Binnenkort zes motorfabrikanten
"Het is vrij ingewikkeld om heel verfijnde motoren te ontwikkelen met een hoge compressieverhouding", legde de Griek uit in een video van de FIA. "Wat we wilden, toen we in de begindagen zaten van het opstellen van deze reglementen, was nieuwkomers aantrekken en ik denk dat we daar vrij succesvol in zijn geweest. We hebben momenteel vijf motorfabrikanten en er zit er nog één aan te komen." Audi en Red Bull Ford zijn nieuw voor 2026. Over een aantal jaar zal General Motors met een eigen power unit komen om van Cadillac een fabrieksteam te maken.
Compressieverhouding terugschroeven bespaart kosten
"Als we deze veranderingen niet hadden doorgevoerd, hadden we denk ik nog maar twee motorfabrikanten over gehad, en dat was een groot probleem geweest", vervolgde Tombazis. "Al die nieuwkomers moesten vanaf nul beginnen en hebben dus een grote achterstand op de motorfabrikanten die we al hadden. Wij moesten daarom een manier vinden om ervoor te zorgen dat ze in de Formule 1 konden komen op een wat eerlijkere manier. Door de budgetcap en andere limieten zouden ze altijd achterlopen. De compressieverhouding terugschroeven was een van de manieren om de kosten flink te kunnen drukken."
