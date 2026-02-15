Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein
Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein
De eerste F1-wintertest op het Bahrain Interational Circuit zit erop. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.
De afgelopen drie dagen op de baan in Sakhir verliepen, relatief gezien, redelijk vlekkeloos. Er waren geen crashes en de enige rode vlaggen werden veroorzaakt door stilstaande auto's, een spiegeltje op de baan of om de systemen de testen. Op de eerste dag zorgde de Alpine van Franco Colapinto voor een neutralisatie. Vanwege betrouwbaarheidsproblemen brachten Mercedes en Red Bull Racing een groot deel van de tweede dag door in de pits. De derde dag eindigde met een rode vlag voor de stilgevallen Ferrari van Lewis Hamilton. Kimi Antonelli klokte de snelste rondetijd in zijn Mercedes met een 1:33.669.
Overzicht teams
Qua verreden kilometers mag de Mercedes-motorafdeling op een tevreden testweek terugblikken. Klantenteams McLaren en Williams waren namelijk dé kilometervreters in Bahrein.
|Team
|Totale ronden
|Totale kilometers
|McLaren
|422
|2284
|Williams
|422
|2284
|Ferrari
|420
|2273
|Haas
|390
|2111
|Audi
|353
|1910
|Red Bull
|343
|1856
|Racing Bulls
|326
|1764
|Cadillac
|320
|1732
|Alpine
|318
|1721
|Mercedes
|282
|1526
|Aston Martin
|206
|1115
Overzicht motorleveranciers
De frustratie is groot bij Aston Martin. Het 'fabrieksteam' van Honda kon niet de gewenste afstand afleggen en de problemen zijn dan ook zorgwekkend.
|Motorleverancier
|Totale ronden
|Totale kilometers
|Mercedes
|1444
|7815
|Ferrari
|1130
|6116
|Red Bull Ford
|669
|3621
|Audi
|353
|1910
|Honda
|206
|1115
