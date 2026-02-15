De eerste F1-wintertest op het Bahrain Interational Circuit zit erop. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.

De afgelopen drie dagen op de baan in Sakhir verliepen, relatief gezien, redelijk vlekkeloos. Er waren geen crashes en de enige rode vlaggen werden veroorzaakt door stilstaande auto's, een spiegeltje op de baan of om de systemen de testen. Op de eerste dag zorgde de Alpine van Franco Colapinto voor een neutralisatie. Vanwege betrouwbaarheidsproblemen brachten Mercedes en Red Bull Racing een groot deel van de tweede dag door in de pits. De derde dag eindigde met een rode vlag voor de stilgevallen Ferrari van Lewis Hamilton. Kimi Antonelli klokte de snelste rondetijd in zijn Mercedes met een 1:33.669.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht teams

Qua verreden kilometers mag de Mercedes-motorafdeling op een tevreden testweek terugblikken. Klantenteams McLaren en Williams waren namelijk dé kilometervreters in Bahrein.

Team Totale ronden Totale kilometers McLaren 422 2284 Williams 422 2284 Ferrari 420 2273 Haas 390 2111 Audi 353 1910 Red Bull 343 1856 Racing Bulls 326 1764 Cadillac 320 1732 Alpine 318 1721 Mercedes 282 1526 Aston Martin 206 1115

Overzicht motorleveranciers

De frustratie is groot bij Aston Martin. Het 'fabrieksteam' van Honda kon niet de gewenste afstand afleggen en de problemen zijn dan ook zorgwekkend.

Motorleverancier Totale ronden Totale kilometers Mercedes 1444 7815 Ferrari 1130 6116 Red Bull Ford 669 3621 Audi 353 1910 Honda 206 1115

Gerelateerd