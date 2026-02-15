close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sainz during Day 3 of Bahrain Test 1

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein

Vincent Bruins
Sainz during Day 3 of Bahrain Test 1

De eerste F1-wintertest op het Bahrain Interational Circuit zit erop. Natuurlijk is het leuk om de rondetijden te analyseren, maar wat nog veel belangrijker is, is kilometers maken. In dit overzicht laat GPFans zien welke Formule 1-teams en -motorleveranciers hoeveel afstand hebben afgelegd.

De afgelopen drie dagen op de baan in Sakhir verliepen, relatief gezien, redelijk vlekkeloos. Er waren geen crashes en de enige rode vlaggen werden veroorzaakt door stilstaande auto's, een spiegeltje op de baan of om de systemen de testen. Op de eerste dag zorgde de Alpine van Franco Colapinto voor een neutralisatie. Vanwege betrouwbaarheidsproblemen brachten Mercedes en Red Bull Racing een groot deel van de tweede dag door in de pits. De derde dag eindigde met een rode vlag voor de stilgevallen Ferrari van Lewis Hamilton. Kimi Antonelli klokte de snelste rondetijd in zijn Mercedes met een 1:33.669.

Overzicht teams

Qua verreden kilometers mag de Mercedes-motorafdeling op een tevreden testweek terugblikken. Klantenteams McLaren en Williams waren namelijk dé kilometervreters in Bahrein.

TeamTotale rondenTotale kilometers
McLaren4222284
Williams4222284
Ferrari4202273
Haas3902111
Audi3531910
Red Bull3431856
Racing Bulls3261764
Cadillac3201732
Alpine3181721
Mercedes2821526
Aston Martin2061115

Overzicht motorleveranciers

De frustratie is groot bij Aston Martin. Het 'fabrieksteam' van Honda kon niet de gewenste afstand afleggen en de problemen zijn dan ook zorgwekkend.

MotorleverancierTotale rondenTotale kilometers
Mercedes14447815
Ferrari11306116
Red Bull Ford6693621
Audi3531910
Honda2061115

Gerelateerd

Formule 1 Bahrein 2026-reglement Formule 1-testdagen Bahrain International Circuit

Net binnen

'CEO van invloedrijke sponsor McLaren F1-team stuurde martelfilmpjes naar Epstein'
DP World

'CEO van invloedrijke sponsor McLaren F1-team stuurde martelfilmpjes naar Epstein'

  • 16 minuten geleden
  • 1
 F1-team verreed wintertest vroeger met illegale auto: een bizarre wanhoopspoging | GPFans Special
Prost Grand Prix

F1-team verreed wintertest vroeger met illegale auto: een bizarre wanhoopspoging | GPFans Special

  • 1 uur geleden
HANS device in de Formule 1: Wat is het en hoe verbetert het de veiligheid?
Veiligheid voor coureurs

HANS device in de Formule 1: Wat is het en hoe verbetert het de veiligheid?

  • 2 uur geleden
FIA wil F1-auto's verder op dieet hebben: '2026-reglementen waren pas de eerste stap'
Minimumgewicht

FIA wil F1-auto's verder op dieet hebben: '2026-reglementen waren pas de eerste stap'

  • 3 uur geleden
  • 7
 Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein
Wintertest Bahrein

Dit is hoeveel kilometer ieder F1-team en motorleverancier heeft afgelegd in Bahrein

  • Vandaag 08:49
Champagne in F1: Waarom sprayen racewinnaars met champagne op het podium?
Winnaarstraditie

Champagne in F1: Waarom sprayen racewinnaars met champagne op het podium?

  • Vandaag 07:37
  • 8
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
30.000+ views

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

  • 29 januari
 Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
30.000+ views

Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x