De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) die de technische reglementen opstelt voor de Formule 1, heeft laten weten dat ze het minimumgewicht verder omlaag willen brengen in de toekomst. Ze zijn blij met de positieve feedback van de coureurs, maar Nikolas Tombazis vertelt in een video van de internationale autosportbond dat dit slechts de eerste stap was.

De F1-bolides van de jaren vijftig en zestig wogen niet meer dan 500 kilogram. Het was toendertijd dan ook niet heel veel meer dan een cockpit, een motor, een setje banden en een stuur. In de jaren zeventig en tachtig begonnen steeds meer veiligheidsmaatregelen hun intrede te doen. Denk bijvoorbeeld aan een interne brandblusser. Tot en met 2009 lag het minimumgewicht nog op 605kg, maar sindsdien is het flink gestegen. De auto's werden namelijk steeds langer en breder, en de KERS deed zijn intrede.

Formule 1-auto's op dieet

Het steeg in 2010 naar 620kg en in 2011 naar 640kg. De hybride-power units werden in 2014 geïntroduceerd, waardoor het minimumgewicht naar 691kg ging. Een jaar later stond het op 702kg. De wagens werden in 2017 opnieuw breder en dus werd het minimumgewicht aangepast naar 722kg, en ieder seizoen ging het beetje bij beetje verder omhoog. Met de groundeffect-reglementen van de afgelopen vier jaren ging het minimumgewicht zelfs naar 800kg.

Voor 2026 hebben de F1-auto's een dieet gezeten en is het minimumgewicht naar 768kg gegaan. Ze zijn dan ook iets smaller en korter geworden qua wielbasis.

En de coureurs merken dat de auto's inderdaad lichter zijn. "De eerste reacties van de coureurs is dat ze het voelen", verklaarde Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling. "Ze voelen dat de auto's wendbaarder zijn. En ze zeggen het niet zomaar, ze voelen het echt in hun lichaam, dus dat is wel positieve, eerste feedback. We willen in de toekomst veel verder gaan met het kwijtraken van gewicht. Dit is pas de eerste stap."

