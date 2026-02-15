Meer en meer mensen die te maken hebben met de Formule 1, vinden we terug in de 'Epstein-files'. De broer van FIA-president Mohammed Ben Sulayem en CEO van een van de grootste sponsoren van McLaren blijkt er nu ook in voor te komen. Hij zou onder andere martelfilmpjes naar Jeffrey Epstein hebben gestuurd.

Epstein is al maandenlang wereldnieuws, omdat er meer en meer documenten uitkomen over de zedendelicten van hem en andere rijke en machtige personen. De Amerikaanse investeerder bezat onder meer de eilanden Great en Little Saint James in de Caribische Zee, en daar zouden feestjes zijn gehouden waar misbruik van een boel minderjarige meisjes heeft plaatsgevonden. Epstein was dan ook al meerdere malen schuldig bevonden van seksueel misbruik, en sinds zijn dood, waarboven ook nog een vraagteken hangt, is duidelijk geworden dat hij en handlanger Ghislaine Maxwell allerlei machtige personen koppelde aan de minderjarige meisjes.

Artikel gaat verder onder video

Logistiek partner McLaren in de Epstein-files

Eerder was al duidelijk geworden dat Lawrence Stroll en Lance Strolls moeder Claire-Anne, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Eddie Irvine en Jean Todt in de Epstein-files voorkwamen. Vooral de e-mails tussen Maxwell en de Stroll-familie zijn verontrustend. Lees daar hier meer over.

Sultan Ahmed Bin Sulayem komt nu ook naar voren in de Epstein-files. Op het eerste gezicht lijkt hij geen bekende naam in de Formule 1, maar hij is de CEO van DP World, een logistiek miljardenbedrijf in Dubai en logistiek partner van McLaren. Hij is tevens de oudere broer van Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA.

Uit de Epstein-files blijkt dat ze jarenlang over en weer hebben gemaild, meldt ABC News. Bin Sulayem schreef Epstein in 2013 dat "de Oekraïense en Moldavische waren gearriveerd" en dat hij zeer teleurgesteld was dat "de Moldavische niet zo aantrekkelijk was als op een eerdere foto". Twee jaar later had Bin Sulayem het over een "meisje die nu weer terug bij mij is", waarmee hij "de beste seks ooit had" gehad.

Misschien wel de meest verontrustende e-mail tussen de twee dateert uit 2009. Bin Sulayem zou Epstein een video hebben gestuurd van nare beelden. De Amerikaan schreef terug: "Waar ben je? Wat een geweldig martelfilmpje was dat."

Steeds meer bedrijven stoppen hun samenwerking met DP World naar aanleiding van wat er naar buitenkomt over Bin Sulayem. McLaren heeft echter geen statement uitgebracht over haar samenwerking met DP World en dus blijven de sponsorstickers voorlopig nog op de papajakleurige bolides van regerend wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri.

UPDATE: Een aantal dagen nadat de verhalen over Sultan Ahmed Bin Sulayem naar buiten waren gebracht, heeft DP World een nieuwe voorzitter (Essa Kazim) en een nieuwe CEO (Yuvraj Narayan) aangekondigd. Bin Sulayem werd niet in het statement genoemd.

Gerelateerd