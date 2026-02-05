De 'Epstein-files', de miljoenen pagina's waarin contacten tussen Jeffrey Epstein en anderen worden blootgelegd, zijn al een heel lange tijd wereldnieuws. De Amerikaanse overheid, op al dan niet dubieuze wijze, deelt de 'Epstein-files' en daar komen een heleboel interessante namen naar boven, waaronder topmannen en coureurs uit de Formule 1.

Epstein was een Amerikaanse investeerder die de afgelopen twee decennia meermaals schuldig werd bevonden van seksueel misbruik van honderden minderjarige meisjes. Hij bezat onder meer de eilanden Great en Little Saint James, eilanden in de Caribische Zee waar Epstein feestjes hield en waar het misbruik plaatsvond. Samen met Ghislaine Maxwell zou hij allerlei miljardairs en machtige zakenman hebben gekoppeld aan minderjarige meisjes. In 2019 werd Epstein opgepakt, voordat hij dood in zijn cel in New York werd aangetroffen - of het zelfmoord was of dat hij vermoord was, is nooit duidelijk geworden.

Artikel gaat verder onder video

Stroll-familie uitgenodigd om "piratenschat" te zoeken, foto's gemaakt van zus van Lance

Lawrence Stroll is de eigenaar van het F1-team van Aston Martin en tevens de vader van coureur Lance Stroll, en hij komt in de 'Epstein-files' naar voren als een kennis. De Canadees bouwde zijn fortuin op door te investeren in luxemerken, en Epstein mailde hem over zijn successen met modemerken als Michael Kors en zakenman Silas Chou. Ook had Stroll het met Epstein over belastingen. Daarnaast probeerde hij via Maxwell een event te plannen in het huis van Epstein.

De moeder van Lance Stroll, Claire-Anne, die tegenwoordig gescheiden is van Lawrence, had op een veel persoonlijker vlak contact met Maxwell. De familie Stroll was uitgenodigd om de "piratenschat" op het eiland van Epstein te ontdekken, maar ze moesten op het laatste moment afzeggen. Het is onduidelijk wat er met "piratenschat" wordt bedoeld. Claire-Anne legt verder in dezelfde e-mail uit dat Chloe, de zus van Lance die op dat moment zeven jaar jong was, "heel teleurgesteld" was om Epstein te hebben moeten missen.

Maxwell maakte veel foto's van de minderjarige meisjes die slachtoffer waren van het seksueel misbruik. Of de zus van Lance Stroll ook slachtoffer was, is niet duidelijk, maar Claire-Anne zei "duizendmaal dank" voor "het maken van geweldige foto's van Chloe".

© IMAGO | Flavio Briatore

Italiaanse vriend Briatore, feestje met Irvine en rare man Todt

Flavio Briatore verschijnt in de 'Epstein-files' in gesprekken tussen Epstein en de Britse politicus Peter Mandelson. De laatstgenoemde is inmiddels afgetreden en er zijn foto's uitgekomen van hem in zijn onderbroek naast een onbekende vrouw. Briatore wilde zijn aandelen in de voetbalclub Chelsea aan Mandelson verkopen. Epstein noemde de interim-teambaas van Alpine "mijn Italiaanse vriend".

Eddie Irvine reed ooit voor Ferrari en was in 1999 kampioenschapskandidaat. Na zijn pensioen wist hij heel rijk te worden door middel van vastgoedinvesteringen. De Noord-Ier was volgens de e-mails een vast contact van Epstein en Maxwell, en Irvine was gespot bij een Epstein-feestje waar Bill Clinton ook bij aanwezig was. Ook Jacques Villeneuve is te vinden in de contactenlijst van Epstein, al lijkt er geen tot weinig daadwerkelijk contact te zijn geweest tussen de wereldkampioen van 1997 en Epstein.

Jean Todt heeft in 2017 contact gehad met Epstein, nadat hij dus al meermaals was veroordeeld. De voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president liet in e-mails weten dat het "leuk was om je te leren kennen via onze vriend Terje". Er zou hier verwezen worden naar de Noorse diplomaat Terje Rød-Larsen. In een andere e-mail beschreef Epstein Todt als een "rare man".

Bernie Ecclestone wordt ook genoemd in de 'Epstein-files', waar het gaat om investeringen in het circuit van Silverstone, maar er lijkt geen direct contact te zijn geweest tussen de voormalig F1-magnaat en Epstein. Ook Bruno Michel, de CEO van de Formule 2 en Formule 3, is in de e-mails verschenen.

Gerelateerd