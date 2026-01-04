Leclerc moest nieuwjaarsplannen annuleren door probleem met boot
Charles Leclerc moest zijn nieuwjaarsplannen afblazen door een mankement aan zijn boot. Zo stond een trip naar Antarctica op de planning, maar de boot kreeg te maken met technische problemen. Toch ging het feestje daardoor niet helemaal in het water en kijkt de Ferrari-coureur vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen.
Voor Leclerc wordt 2026 een belangrijk jaar. De Monegask is al sinds 2019 actief bij het legendarische team, maar een wagen waarmee echt om de titel kan worden gestreden, ontbreekt al jaren. Ook met de komst van Lewis Hamilton is daar geen verandering in gekomen. Komend seizoen begint het echter weer op nul in de Formule 1, met nieuwe motorreglementen en compleet nieuwe auto’s.
Leclerc annuleert nieuwjaarsreis
De Formule 1-coureurs hebben het seizoen 2025 achter zich gelaten en zijn vooral op vakantie, maar in plaats van te ontspannen wilde Leclerc zijn benen strekken: hij was van plan naar Antarctica te reizen. Dat ging echter niet door, omdat de Monegask zijn nieuwjaarsreis moest annuleren door een defect aan zijn boot. “(Verwacht geen foto’s van Antarctica, het technische probleem met de boot betekent dat alles drie dagen geleden is geannuleerd)”, verklaarde Leclerc.
'Nu of nooit'
Leclerc heeft een langetermijncontract bij Ferrari, maar benadrukt dat 2026 cruciaal is voor zijn toekomst bij het team. “Het is nu of nooit. Ik hoop echt dat we deze nieuwe era goed beginnen, want dit is belangrijk voor de komende vier jaar”, aldus de Monegask. De druk ligt hoog, en Leclerc hoopt in 2026 meer slagen te maken met de Scuderia.
