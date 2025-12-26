'Lambiase in gesprek met Aston Martin', Teams bouwen twee verschillende 2026-auto's | GPFans Recap

De kerst zit er inmiddels op en dus bespreken wij het belangrijkste nieuws van de afgelopen twee dagen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Max Verstappen verloor het wereldkampioenschap tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen, maar toch kraakt hij de tactiek van McLaren. Hij zou de papaya rules niet hanteren, zoals de Britse formatie dat heeft gedaan. Verder gaat de Red Bull-coureur ook in op de 'negatieve spiraal' waarin hij ooit verzeild was geraakt. Ondertussen blikken we ook vooruit op de toekomst met een mogelijke Grand Prix in Rwanda, en Frédéric Vasseur van Ferrari die uitlegt waarom teams voor 2026 twee verschillende auto's bouwen. Verder heeft Oliver Mintzlaff nog uitspraak gedaan over de beweringen van Helmut Marko over Christian Horner, en hangt er opnieuw een vraagteken boven de toekomst van Lambiase.

Rwanda hoopt in 2029 op de kalender te staan: "Gesprekken met F1 verlopen soepel"

Als het aan Rwanda ligt, wordt er over iets meer dan drie jaar een Grand Prix verreden op het Afrikaanse continent. Gesprekken met de Formule 1 gaan de goede kant op, laat de regering van Rwanda weten. "We zitten in de race om mogelijk hier een Formule 1-event te organiseren in 2029", begon Jean-Guy Afrika, de CEO van de Rwanda Development Board, tegenover The Athletic. "We willen het vliegveld gebruiken als een mogelijkheid om praktisch gezien een compleet nieuwe stad te ontwikkelen." Hij doelt op het Bugesera International Airport, waar sinds 2017 aan gebouwd wordt, zo'n veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali. "Dus F1, het circuit dat we zouden moeten bouwen, het hele idee van recreatieve voorzieningen, aangezien in F1 mensen vooral voor het entertainment komen... [Een Grand Prix] is maar één week. Dus, wij doen het vliegveld, en de onderhandelingen met F1 gaan over het circuit." Lees hier het hele artikel over een mogelijke terugkeer van de Formule 1 in Afrika.

Red Bull-baas over leugenclaims van Marko en Horner: "Daar ben ik het niet mee eens"

Net nadat Helmut Marko had besloten om met pensioen te gaan, trok hij het boekje open over Christian Horner, de voormalig teambaas en CEO van Red Bull Racing. Oliver Mintzlaff, de baas van het moederbedrijf Red Bull GmbH, is het niet eens met de woorden van Marko. Hij wil het vertrek van beide topmannen niet als iets negatiefs zien, maar vindt het juist uniek dat ze zo lang gebleven zijn. "Die woorden over Christian zijn voor de rekening van Helmut. Ik kan niets negatiefs over Christian zeggen. Simpelweg omdat hij veel heeft betekend voor Red Bull", vertelde Mintzlaff tegenover De Telegraaf. "Maar er komt altijd een moment dat het niet goed gaat en dan moet je als bedrijf een beslissing nemen. Ga je iemand meer tijd geven, óf is het tijd voor een nieuwe leider? We vonden het tijd voor verandering." Lees hier het hele artikel over Oliver Mintzlaff die ingaat op de beweringen van Helmut Marko over Christian Horner.

Verstappen open over 'negatieve spiraal' waarin hij was beland: "Baalde heel erg van mezelf"

Max Verstappen is er open over geweest dat hij in het begin van zijn carrière in de Formule 1 in een "negatieve spiraal" was beland. Tegenwoordig kennen we de Red Bull Racing-coureur als de koele kikker met een enorme grijns op zijn gezicht, maar dat is echt niet altijd zo het geval geweest. "De openingsfase van 2018 - de eerste zeven à acht races, denk ik", antwoordde Verstappen op de vraag bij de Talking Bull-podcast op welk moment hij het meest geleerd heeft en wanneer hij het meest geworsteld heeft. "Ik was zelf fouten aan het maken en vervolgens kom je in een negatieve spiraal terecht. Je probeert dan juist harder te pushen, maar het werkte allemaal niet." Lees hier het hele artikel over de mentaliteit van Max Verstappen.

Ferrari bouwt twee verschillende auto's voor 2026, Vasseur legt uit: "Iedereen doet het zo"

Frédéric Vasseur heeft laten weten dat Ferrari twee verschillende auto's bouwt in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026. Hij verwacht dat andere teams het op dezelfde manier doen. De testweek in Spanje zou namelijk compleet draaien om betrouwbaarheid, voordat er tijdens de testdagen in Bahrein gezocht gaat worden naar prestaties. "Ik denk dat iedereen het op deze manier gaat doen", begon Vasseur tegenover de media in Maranello, de thuisbasis van Ferrari. "Het belangrijkste in deze situatie is kilometers maken. Het gaat niet om prestaties nastreven, maar om kilometers maken om de technische keuze van de auto te bevestigen wat betreft betrouwbaarheid. Daarna komen de prestaties pas aan bod." Lees hier het hele artikel over dat F1-teams twee verschillende auto's bouwen voor 2026.

'Lambiase voert gesprekken buiten Red Bull: Verstappen verliest mogelijk tóch zijn engineer'

Twee dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen in Abu Dhabi, bevestigde Red Bull Racing tegenover GPFans dat Gianpiero Lambiase de race-engineer van Verstappen blijft. Speculaties deden de ronde dat de Brit een andere rol op zich zou nemen om fulltime aan de slag te kunnen op de Red Bull-campus in Milton Keynes of dat hij helemaal zou vertrekken. Volgens The Race zou het laatstgenoemde echter zomaar het geval kunnen zijn. Naar verluidt heeft Lambiase de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Aston Martin en zou er voor hem de mogelijkheid zijn om daar een seniorpositie aan te nemen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Gianpiero Lambiase.

Verstappen kraakt McLaren-tactiek: "Ik zou een duidelijke nummer één en twee hebben"

Als Max Verstappen ooit de rol van teambaas in de Formule 1 op zich neemt, hoeven we niet te verwachten dat hij dezelfde tactiek zal hanteren als McLaren dat besloot te doen in 2025. De viervoudig wereldkampioen zou een duidelijke nummer één en nummer twee aanwijzen en zag strategisch nadeel bij Lando Norris en Oscar Piastri. "Als je alleen bent, kun je natuurlijk vol in de aanval. Je kunt dan veel agressiever zijn", antwoordde Verstappen op de vraag bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd of hij liever een teamgenoot wil die hem niet kan bijhouden, of een teamgenoot met wie hij om het kampioenschap kan strijden. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die niet dezelfde strategie als McLaren zou hanteren.

