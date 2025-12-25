Red Bull-baas over leugenclaims van Marko en Horner: "Daar ben ik het niet mee eens"
Red Bull-baas over leugenclaims van Marko en Horner: "Daar ben ik het niet mee eens"
Net nadat Helmut Marko had besloten om met pensioen te gaan, trok hij een boekje open over Christian Horner, de voormalig teambaas en CEO van Red Bull Racing. Oliver Mintzlaff, de baas van het moederbedrijf Red Bull GmbH, is het niet eens met de woorden van Marko. Hij wil het vertrek van beide topmannen niet als iets negatiefs zien, maar vindt het juist uniek dat ze zo lang gebleven zijn.
Marko legde in een interview met De Telegraaf uit dat Horner steeds meer aan het liegen was. Toen de gezondheid van Red Bull-medeoprichter Dietrich Mateschitz achteruitging, zou Horner Marko hebben verteld: 'Die haalt het einde van het jaar niet.' Daarna zou de Brit begonnen zijn met aanpappen bij de Thaise medeoprichter, Chalerm Yoovidhya, aan te pappen. "Steeds vaker konden we aantonen dat Horner loog over van alles en nog wat. Toen Chalerm dat eenmaal ook doorhad, kwam hij tot inkeer", zei de voormalig hoofdadviseur over Horner.
Red Bull vond dat het tijd was voor verandering
"Die woorden over Christian zijn voor de rekening van Helmut. Ik kan niets negatiefs over Christian zeggen. Simpelweg omdat hij veel heeft betekend voor Red Bull", vertelde Mintzlaff tegenover De Telegraaf. "Maar er komt altijd een moment dat het niet goed gaat en dan moet je als bedrijf een beslissing nemen. Ga je iemand meer tijd geven, óf is het tijd voor een nieuwe leider? We vonden het tijd voor verandering. Ik ben het niet eens met de uitspraken van Helmut. Ja, het is logisch dat dingen veranderen in een organisatie. Misschien is Dr. Marko in de loop der jaren ook wel veranderd. Het is denk ik vrij normaal dat niet alles hetzelfde is als vijf jaar geleden."
Mintzlaff ziet vertrek van Horner en Marko niet als iets negatiefs
"Christian en Helmut hebben jarenlang geweldig samengewerkt, sinds de start in 2005. We hebben het dus over meer dan twintig jaar", vervolgde de Duitser. "Geef jij mij maar eens een paar voorbeelden van andere grote sportorganisaties waar het leiderschapsteam zó lang hetzelfde blijft. Dus je kan het heel negatief bekijken, dat ze nu allebei weg zijn. Maar ik zou juist zeggen dat het uniek is dat ze hier zo lang samen hebben gezeten en zo veel hebben bereikt. Soms heb je gewoon verversing nodig om de boel op te schudden."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull-baas over leugenclaims van Marko en Horner: "Daar ben ik het niet mee eens"
- 18 minuten geleden
Rwanda hoopt in 2029 op de kalender te staan: "Gesprekken met F1 verlopen soepel"
- 2 uur geleden
Norris beging transformatie: 'Vechten tegen Verstappen makkelijker dan tegen Piastri'
- Vandaag 16:02
Winterstop doorkomen: zeven autosportfilms om de komende weken te bekijken
- Vandaag 13:59
- 16
Norris eerlijk over kampioenschap: 'Soms dacht ik dat het er niet in zat'
- Vandaag 12:06
'FIA verklaart vermeend motorfoefje Red Bull en Mercedes legaal'
- Vandaag 10:46
- 4
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december