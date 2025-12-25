Net nadat Helmut Marko had besloten om met pensioen te gaan, trok hij een boekje open over Christian Horner, de voormalig teambaas en CEO van Red Bull Racing. Oliver Mintzlaff, de baas van het moederbedrijf Red Bull GmbH, is het niet eens met de woorden van Marko. Hij wil het vertrek van beide topmannen niet als iets negatiefs zien, maar vindt het juist uniek dat ze zo lang gebleven zijn.

Marko legde in een interview met De Telegraaf uit dat Horner steeds meer aan het liegen was. Toen de gezondheid van Red Bull-medeoprichter Dietrich Mateschitz achteruitging, zou Horner Marko hebben verteld: 'Die haalt het einde van het jaar niet.' Daarna zou de Brit begonnen zijn met aanpappen bij de Thaise medeoprichter, Chalerm Yoovidhya, aan te pappen. "Steeds vaker konden we aantonen dat Horner loog over van alles en nog wat. Toen Chalerm dat eenmaal ook doorhad, kwam hij tot inkeer", zei de voormalig hoofdadviseur over Horner.

Red Bull vond dat het tijd was voor verandering

"Die woorden over Christian zijn voor de rekening van Helmut. Ik kan niets negatiefs over Christian zeggen. Simpelweg omdat hij veel heeft betekend voor Red Bull", vertelde Mintzlaff tegenover De Telegraaf. "Maar er komt altijd een moment dat het niet goed gaat en dan moet je als bedrijf een beslissing nemen. Ga je iemand meer tijd geven, óf is het tijd voor een nieuwe leider? We vonden het tijd voor verandering. Ik ben het niet eens met de uitspraken van Helmut. Ja, het is logisch dat dingen veranderen in een organisatie. Misschien is Dr. Marko in de loop der jaren ook wel veranderd. Het is denk ik vrij normaal dat niet alles hetzelfde is als vijf jaar geleden."

Mintzlaff ziet vertrek van Horner en Marko niet als iets negatiefs

"Christian en Helmut hebben jarenlang geweldig samengewerkt, sinds de start in 2005. We hebben het dus over meer dan twintig jaar", vervolgde de Duitser. "Geef jij mij maar eens een paar voorbeelden van andere grote sportorganisaties waar het leiderschapsteam zó lang hetzelfde blijft. Dus je kan het heel negatief bekijken, dat ze nu allebei weg zijn. Maar ik zou juist zeggen dat het uniek is dat ze hier zo lang samen hebben gezeten en zo veel hebben bereikt. Soms heb je gewoon verversing nodig om de boel op te schudden."

