Gianpiero Lambiase heeft op persoonlijk gebied een lastig jaar achter de rug. De race-engineer van Max Verstappen zagen we na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi compleet in tranen. Red Bull Racing bevestigde na de seizoensfinale tegenover GPFans dat Lambiase bij het team blijft, meldt The Race nu dat er toch gesprekken zijn gevoerd met een ander team.

Lambiase begon zijn carrière als engineer in de Formule 1 bij Jordan in 2005 en bleef bij het in Silverstone gevestigde team tijdens de transformaties naar Midland, Spyker en Force India. Tegenwoordig kennen we het als Aston Martin. Maar hij voegde zich in 2015 bij Red Bull Racing als engineer van Daniil Kvyat. Verstappen verving Kvyat vanaf de welbekende Grand Prix van Spanje in 2016 en sindsdien horen Lambiase bijna elk raceweekend in het oor van de Nederlander. Samen hebben ze tot nu toe 71 Grands Prix gewonnen evenals vier wereldkampioenschappen. Simon Rennie, hoofd van de afdeling simulation engineering, viel twee keer in voor Lambiase in 2025, tijdens de Grands Prix van Oostenrijk en België, vanwege persoonlijke omstandigheden.

Artikel gaat verder onder video

Lambiase zou gesprekken hebben gevoerd met Aston Martin

Twee dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit, bevestigde Red Bull Racing tegenover GPFans dat Lambiase de race-engineer van Verstappen blijft. Speculaties deden de ronde dat de Brit een andere rol op zich zou nemen om fulltime aan de slag te kunnen op de Red Bull-campus in Milton Keynes of dat hij helemaal zou vertrekken. Volgens The Race zou het laatstgenoemde zomaar het geval kunnen zijn.

Related image

Naar verluidt heeft Lambiase de afgelopen weken gesprekken gevoerd met Aston Martin en zou er voor hem de mogelijkheid zijn om daar een seniorpositie aan te nemen. Hij zou op die manier herenigd worden met Adrian Newey, de voormalig ontwerper van Red Bull Racing die we sinds afgelopen maart bij Aston Martin zien als technisch uitvoerend partner en ontwerper, en vanaf 2026 ook nog eens als teambaas. Volgens de geruchten zou Newey slechts de rol van interim-teambaas op zich nemen, totdat Lambiase na een periode van verlof zich bij Aston Martin mag voegen. Vervolgens zouden de taken van teambaas tussen de twee verdeeld worden.

De geruchten over de toekomst van Lambiase werden het onderwerp van gesprek, niet alleen door alle emoties, maar ook omdat Verstappen na zijn overwinning in Abu Dhabi over de radio zei: "We hebben ze nog één laatste keer laten zien wie de baas is." Waarom de Nederlander 'laatste keer' zei, is iets waar een vraagteken boven is blijven hangen, maar als de berichten van The Race kloppen, zou er dus een vertrek van Lambiase bij Red Bull aan kunnen komen.

Gerelateerd