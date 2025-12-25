Als het aan Rwanda ligt, wordt er over iets meer dan drie jaar een Grand Prix verreden op het Afrikaanse continent. Gesprekken met de Formule 1 gaan de goede kant op, laat de regering van Rwanda weten.

Er staan allerlei landen en steden te popelen om een ronde van het wereldkampioenschap van de Formule 1 te mogen organiseren. De twee voornaamste kandidaten die nooit eerder een Grand Prix hadden, lijken momenteel Thailand en Rwanda. De laatstgenoemde zou een terugkeer naar Afrika kunnen betekenen. Zuid-Afrika is tot dusver het enige land ooit dat een wedstrijd in de koningsklasse heeft gehad. Kyalami vlakbij Johannesburg stond voor het laatst in 1993 op de kalender.

Nieuwe internationale luchthaven speelt grote rol

"We zitten in de race om mogelijk hier een Formule 1-event te organiseren in 2029", begon Jean-Guy Afrika, de CEO van de Rwanda Development Board, tegenover The Athletic. "We willen het vliegveld gebruiken als een mogelijkheid om praktisch gezien een compleet nieuwe stad te ontwikkelen." Hij doelt op het Bugesera International Airport, waar sinds 2017 aan gebouwd wordt, zo'n veertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kigali. "Dus F1, het circuit dat we zouden moeten bouwen, het hele idee van recreatieve voorzieningen, aangezien in F1 mensen vooral voor het entertainment komen... [Een Grand Prix] is maar één week. Dus, wij doen het vliegveld, en de onderhandelingen met F1 gaan over het circuit."

Gesprekken verlopen soepel

Nelly Mukazayire, de minister van sport in Rwanda, voegde toe: "De gesprekken verlopen soepel. De Formule 1 is iets enorms. Je moet je dus als land erg goed voorbereiden op allerlei gebieden. Hun kalender wordt drukker en drukker, maar we hebben bewezen dat we een betrouwbare partner en een strategische partner te zijn. Daarom geloven we dat we er gaan komen."

