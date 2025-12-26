Verstappen kraakt McLaren-tactiek: "Ik zou een duidelijke nummer één en twee hebben"
Als Max Verstappen ooit de rol van teambaas in de Formule 1 op zich neemt, hoeven we niet te verwachten dat hij dezelfde tactiek zal hanteren als McLaren dat besloot te doen in 2025. De viervoudig wereldkampioen zou een duidelijke nummer één en nummer twee aanwijzen en zag strategisch nadeel bij Lando Norris en Oscar Piastri.
De welbekende papajaregels, waarbij McLaren geen favoriet wilde aanwijzen, speelde een belangrijke rol gedurende het afgelopen Formule 1-seizoen. De Britse formatie poogde Norris en Piastri zo eerlijk mogelijk te behandelen om er zeker van te zijn dat ze geen situatie creëerden waarbij er een nummer-één-coureur zou ontstaan. Maar het afsnoepen van elkaars punten gaf Verstappen juist een grotere kans om zijn titelkansen in leven te houden. Norris finishte Abu Dhabi uiteindelijk met slechts twee punten voorsprong op de Red Bull Racing-coureur. In 2026 kunnen we de papajaregels opnieuw verwachten. Verstappen denkt dat het een voordeel zal zijn.
Veel succes
"Als je alleen bent, kun je natuurlijk vol in de aanval. Je kunt dan veel agressiever zijn", antwoordde Verstappen op de vraag bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd of hij liever een teamgenoot wil die hem niet kan bijhouden, of een teamgenoot met wie hij om het kampioenschap kan strijden. "Dat heb ik altijd liever dan... Als je een beetje gelijk bent met de auto, dan maakt het mij niet uit. Dan wens ik ze veel succes met z'n tweeën, want dan kun je het echt wel zelf bepalen."
Duidelijke nummer één en twee
Op de opmerking dat hij het niet gewend is om met een teamgenoot te vechten voor een WK-titel, reageerde de Limburger: "Nee. Maar als ik zelf teambaas was, dan zou ik altijd een duidelijke nummer één en nummer twee hebben. Dan moet het wel een nummer twee zijn, die genoeg punten binnenharkt om natuurlijk ook voor de constructeurs mee te doen. Maar ik zou wel een duidelijke één en twee doen."
