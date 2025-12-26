Frédéric Vasseur heeft laten weten dat Ferrari twee verschillende auto's bouwt in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026. Hij verwacht dat andere teams het op dezelfde manier doen. De testweek in Spanje zou namelijk compleet draaien om betrouwbaarheid, voordat er tijdens de testdagen in Bahrein gezocht gaat worden naar prestaties.

De technische reglementen gaan compleet op de schop. De power units zijn nog steeds 1,6 liter V6-turbohybrides, maar er moet veel meer vermogen komen vanuit de batterij en de MGU-K. De verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en het elektrisch vermogen wordt 50-50. Tegelijkertijd is de ingewikkelde MGU-H verdwenen om de kosten te drukken. Het chassis en de aerodynamica worden ook compleet anders met iets kleinere en lichtere bolides en beweegbare vleugels zonder DRS. Ferrari bouwt twee verschillende auto's voor de wintertests: één voor betrouwbaarheid die naar Barcelona-Catalunya wordt gestuurd, en één die meer gericht is op prestaties die naar Bahrein wordt gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen neemt Spec A-uitvoering mee naar Barcelona

"Ik denk dat iedereen het op deze manier gaat doen", begon Vasseur tegenover de media in Maranello, de thuisbasis van Ferrari. "Het belangrijkste in deze situatie is kilometers maken. Het gaat niet om prestaties nastreven, maar om kilometers maken om de technische keuze van de auto te bevestigen wat betreft betrouwbaarheid. Daarna komen de prestaties pas aan bod. Ik verwacht dat iedereen naar Barcelona komt met, niet met een testauto, maar laten we zeggen, een Spec A-uitvoering. We zijn het niet meer gewend om negen testdagen te hebben. De afgelopen vier à vijf seizoenen hadden we er maar drie. Het is wel een voordeel, maar het programma is ook compleet anders."

Related image

Ferrari raakte in 2025 referentiepunt kwijt

"Het betekent dat het eerste doel van het seizoen wordt om de betrouwbaarheid op orde te krijgen", vervolgde de Fransman. "Het staat ons nog heel goed bij dat tien à vijftien jaar geleden er heel veel uitvalbeurten waren in de eerste races. Wat we vergeleken met 2025 willen voorkomen, is dat toen we verdwaald raakten aan het begin van het seizoen met de diskwalificatie [in China], we kilometers verloren en ons referentiepunt kwijtraakten. Dan loop je achter de feiten aan en wordt het een lang proces. Dus de focus in Barcelona ligt op het maken van kilometers om de betrouwbaarheid van de auto te begrijpen, waar we moeten verbeteren en hoe we erop moeten reageren. Als je iets pas tijdens de laatste testweek in Bahrein begrijpt, dan ben je voor Australië al te laat."

Gerelateerd