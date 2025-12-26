Max Verstappen is er open over geweest dat hij in het begin van zijn carrière in de Formule 1 in een "negatieve spiraal" was beland. Tegenwoordig kennen we de Red Bull Racing-coureur als de koele kikker met een enorme grijns op zijn gezicht, maar dat is echt niet altijd zo het geval geweest.

De coureur die zich tegenwoordig een viervoudig wereldkampioen mag noemen, had het begin 2018 erg lastig. Niet alleen waren er frustraties vanwege de tegenvallende Renault-power unit, maar ook vanwege zijn eigen fouten. Verstappen spinde in Australië en crashte in de kwalificatie in Bahrein om vervolgens in de race na drie ronden uit te vallen met een kapotte versnellingsbak. In China knalde hij tegen Sebastian Vettel op, in Azerbeidzjan maakte hij de welbekende crash met toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo mee, en in Monaco moest hij de kwalificatie missen omdat hij hard in de muur was beland in VT3. De knop moest omslaan en dat wist Verstappen ook.

Uit de negatieve spiraal komen

"De openingsfase van 2018 - de eerste zeven à acht races, denk ik", antwoordde Verstappen op de vraag bij de Talking Bull-podcast op welk moment hij het meest geleerd heeft en wanneer hij het meest geworsteld heeft. "Ik was zelf fouten aan het maken en vervolgens kom je in een negatieve spiraal terecht. Je probeert dan juist harder te pushen, maar het werkte allemaal niet. Ik was heel erg van mezelf aan het balen. Ik maakte een ommekeer in Montreal. Ik moet zeggen dat vanaf die dag echt de knop omsloeg."

In het begin van zijn F1-carrière kon Verstappen zich flink opwinden en woest worden, maar hij is tegenwoordig veel relaxter. "Stress is erg slecht voor je. Je gaat sneller dood als je te veel stress hebt. Ik word dus zeker wel 250 jaar oud", lachte de Limburger.

