De plannen en ambities van de F1-teams en Max Verstappen beginnen steeds meer vorm te krijgen richting 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Volgend jaar gaat het een belangrijk seizoen worden. De technische reglementen gaan op de schop en dus is het cruciaal dat je als Formule 1-renstal meteen een goede basis hebt. Als het aan Adrian Newey ligt, dan heeft Aston Martin dat wel. De ontwerper zou iets gevonden hebben in een grijs gebied wat de groene bolides een voorsprong kan geven op de concurrentie. Buiten F1 is het ook een belangrijk jaar voor Verstappen, die steeds grotere avonturen aan wil gaan met Verstappen.com Racing. Er is nu meer bekend over wat hij met de Nürburgring Nordschleife wil doen. Verder zien we een slim, grafisch trucje bij Red Bull Racing met het startnummer van Verstappen, blikt Tim Coronel terug op Abu Dhabi, worden er auto's van Red Bull geveild en gaat Oliver Mintzlaff in op de toekomst van Verstappen bij de energiedrankfabrikant.

Tim Coronel zag Verstappen Norris niet tegenwerken: "Omdat ze goede vrienden zijn"

Volgens Tim Coronel zijn de spelletjes of 'vuile' tactieken die Max Verstappen had kunnen inzetten in Abu Dhabi uitgebleven, omdat de Nederlander simpelweg zijn 'maatje' Lando Norris het kampioenschap op sportieve wijze gunde. "Ik denk dat hij wel meer had kunnen doen. Hij had natuurlijk een spelletje kunnen spelen. De eerste paar rondes even op de juiste momenten gas loslaten, zodat het als een harmonica in elkaar zou schuiven. Misschien dat er dan een vleugeltje bij Norris af ging of een lek bandje ontstond", legde Coronel uit in een interview met GPFans. Lees hier het hele artikel over de impact van de vriendschap tussen Max Verstappen en Lando Norris.

RB20 van Verstappen en Pérez gaat onder de hamer

De RB20, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez in 2024 hebben gereden, gaat onder de hamer. F1 Authentics veilt samen met het team van Red Bull Racing in totaal tien showcars, die exacte replica's zijn van de wagens waarmee de Nederlander en Sergio Pérez dat seizoen in actie kwamen. Hoewel de prijs van de showcar niet openbaar wordt gemaakt, zal de koper diep in de buidel moeten tasten. Lees hier het hele artikel over hoe de veiling van de Red Bull van 2024.

Mintzlaff overtuigd van toekomst Verstappen: "Weet zeker dat hij voor altijd bij ons blijft"

Als het aan Oliver Mintzlaff ligt, dan blijft Max Verstappen zijn gehele Formule 1-carrière bij Red Bull Racing en zal de Nederlander achter het stuur van andere raceauto's te vinden blijven zijn. De CEO van moederbedrijf Red Bull GmbH is ervan overtuigd dat Verstappen niets in een vertrek ziet en legt uit wat hem als coureur zo uniek maakt. "Ik kan niet spreken voor andere teams", antwoordde hij op de vraag van De Telegraaf of Verstappen deze vrijheid bij een andere werkgever in de Formule 1 zou krijgen. "Maar ik baseer me op wat ik voel en zie. Oké, er is een manager. Oké, er is een vader. En met hen allebei heb ik een goede verstandhouding. Maar Max is geen vijftien jaar meer." Lees hier het hele artikel over Oliver Mintzlaff die Max Verstappen zijn carrière ziet beëindigen bij Red Bull.

Rijdt Verstappen toch met nummer '1'? Red Bull haalt grafisch trucje uit met nieuw nummer

Het lukte Max Verstappen dit jaar niet om een vijfde achtereenvolgende wereldtitel op rij te scoren en dus moet hij voor het Formule 1-seizoen van 2026 startnummer '1' opgeven. Hij gaat echter niet terug naar zijn oude persoonlijke nummer '33', omdat '3' is vrijgekomen. Of rijdt de coureur van Red Bull Racing toch wel met nummer '1' volgend jaar? De Oostenrijke formatie lijkt een oplossing te hebben gevonden en heeft een grafisch trucje toegepast. Dat is ook bij de fans ondertussen opgevallen. Lees hier het hele artikel over het startnummer van Max Verstappen.

'Newey introduceert 'foefje' op 2026-Aston Martin en brengt verboden groundeffect terug'

Het Formule 1-seizoen van 2026 is nog niet begonnen of de eerste details lekken al uit over de eerste 'foefjes'. Mercedes en Red Bull Powertrains zouden een grijs gebied hebben gevonden wat betreft de power unit. Aston Martin zit hen echter op de hielen. Adrian Newey heeft naar verluidt namelijk een trucje toegepast bij het nieuwe chassis. De briljante ontwerper zou op die manier de verloren downforce van het grotendeels verdwenen groundeffect weten terug te brengen. Lees hier het hele artikel over een nieuw en door Adrian Newey bedacht 'foefje'.

'Verstappen·com Racing zet Nürburgring-plannen door, Max heeft dít Mercedes-team gekozen'

Max Verstappen wil ooit meedoen aan 24-uursraces, waaronder die op de Nürburgring Nordschleife. Dat we hem volgend jaar zelf achter het stuur zien kruipen in een GT3-auto tijdens een 24-uursrace is onwaarschijnlijk, maar met zijn eigen Verstappen.com Racing zou hij wel ambitieuze plannen hebben. Naar verluidt heeft de Red Bull F1-coureur gesprekken gevoerd met een Mercedes-team die veel ervaring met zich meebrengt. Winward Racing zou de uitgekozen renstal zijn om technische ondersteuning te verlenen aan Verstappen·com Racing, mocht het zich inschrijven in de 24 uur van de Nürburgring. Lees hier het hele artikel over de toekomstplannen van Verstappen·com Racing.

