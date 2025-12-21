Volgens Tim Coronel zijn de spelletjes of ‘vuile’ tactieken die Max Verstappen had kunnen inzetten in Abu Dhabi uitgebleven, omdat de Nederlander simpelweg zijn ‘maatje’ Lando Norris het kampioenschap op sportieve wijze gunde.

In Abu Dhabi vertrok de viervoudig wereldkampioen vanaf pole position en werd een scenario verwacht zoals Lewis Hamilton dat in 2016 demonstreerde. De Brit vertraagde destijds het veld vanaf de koppositie, in de hoop dat titelrivaal Nico Rosberg nog zou worden ingehaald, zodat Hamilton alsnog kampioen kon worden. Dat gebeurde niet en Rosberg wist de titel te winnen. Verstappen had de kans om hetzelfde te doen, maar koos ervoor zich vooral op zijn eigen race te focussen.

Door de vriendschap geen spelletjes

In gesprek met GPFans legt Coronel uit dat Verstappen veel meer had kunnen doen om het Norris moeilijk te maken, maar dat er bewust voor werd gekozen om dit niet toe te passen. “Ik denk dat hij wel meer had kunnen doen. Hij had natuurlijk een spelletje kunnen spelen. De eerste paar rondes even op de juiste momenten gas loslaten, zodat het als een harmonica in elkaar zou schuiven. Misschien dat er dan een vleugeltje bij Norris af ging of een lek bandje ontstond. Maar ik denk dat hij, omdat ze ook goede vrienden zijn, gewoon sportief wilde blijven en dat spel niet wilde spelen”, aldus Coronel.

Concurrentie moesten in het spel komen

Oscar Piastri lag na de eerste ronde op P2 en ook dat zorgde ervoor dat Verstappen niet te veel risico kon nemen. “Hij hoopte natuurlijk dat George Russell of Charles Leclerc er nog tussen zou komen. Dan was het oké geweest. Maar hij zag al snel in dat het tussen Piastri, Norris en hemzelf ging. Dan was er eigenlijk maar één mogelijkheid: een fout of een debacle tijdens de pitstop. Zoiets had hem nog kunnen redden”, besluit Coronel.

