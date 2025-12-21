Max Verstappen wil ooit meedoen aan 24-uursraces, waaronder die op de Nürburgring Nordschleife. Dat we hem volgend jaar zelf achter het stuur zien kruipen in een GT3-auto tijdens een 24-uursrace is onwaarschijnlijk, maar met zijn eigen Verstappen.com Racing zou hij wel ambitieuze plannen hebben. Naar verluidt heeft de Red Bull F1-coureur gesprekken gevoerd met een Mercedes-team die veel ervaring met zich meebrengt.

Verstappen.com Racing werd afgelopen seizoen kampioen in de Gold Cup-klasse van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS met Harry King, Chris Lulham en Thierry Vermeulen. Dit gebeurde met een 'eigen' Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, maar alle engineers kwamen van 2 Seas Motorsport. De verwachting is dat Verstappens team doorgaat in hetzelfde kampioenschap en opnieuw met technische ondersteuning van 2 Seas Motorsport, maar dan met een Mercedes-AMG GT3 Evo in de Pro-klasse. Naar verluidt worden GT3-veteranen Jules Gounon en Dani Juncadella de teamgenoten van Verstappens protegé Lulham, maar dit is tot dusver nog niet bevestigd.

2 Seas Motorsport heeft geen ervaring op de Nürburgring

Naast het hebben van een eigen team in de Endurance Cup steunde Verstappen.com Racing ook Emil Frey Racing in de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge. Lulham en Vermeulen werden de Gold Cup-kampioenen in de Ferrari 296 GT3, dezelfde auto als waar Vermeulen in de DTM actief is en waarmee Lulham en Verstappen wonnen op de Nürburgring Nordschleife. Het is op het laatstgenoemde circuit waar Verstappen.com Racing een eigen auto zou willen inzetten tijdens de 24-uursrace. De Mercedes-AMG wordt dan naar verluidt echter niet gerund door 2 Seas Motorsport. Het Brits-Bahreinse team heeft totaal geen ervaring met het racen in de Groene Hel.

Verstappen gespot tijdens ontmoeting met functionarissen van AMG

Volgens het doorgaans betrouwbare Duitse Motorsport-Total zou Verstappen.com Racing in zee gaan met Winward Racing voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Winward Racing is van origine een Amerikaanse renstal, maar nam eind vorig decennium HTP Motorsport over en is gevestigd in Altendiez, op een uurtje afstand van de Nürburgring.

Winward en HTP hebben sinds 2019 niet deelgenomen aan de 24-uursrace op de Nürburgring Nordschleife, maar het is wel een van de beste GT3-teams van Mercedes-AMG geworden. Ze zijn onder andere tweevoudig en regerend IMSA-kampioenen met overwinningen in de 24 uur van Daytona om nog niet te spreken over hun succes in de DTM.

Verstappen werd onlangs gespot tijdens een ontmoeting met functionarissen van Mercedes-AMG en natuurlijk heeft de Nederlander zelf de GT3-auto getest op Estoril in Portugal afgelopen week.

Verstappen zal niet deelnemen zonder goede voorbereiding

Zoals eerder aangegeven, is het onwaarschijnlijk dat Verstappen zelf zal instappen tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen heeft namelijk zelf uitgelegd dat hij dat soort langeafstandswedstrijden alleen wil doen, als hij zich goed genoeg kan voorbereiden. Het probleem is echter de kalender van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Alle NLS-races vóór de 24-uursrace vallen samen met de Formule 1. NLS1 clasht met China, NLS2 met Japan, NLS3 met Bahrein en de 24h-Qualifiers (NLS4 en NLS5) met Saoedi-Arabië. Maar Mike Jäger, CEO van de VLN, de organisatie achter de NLS, sluit kalenderwijzigingen voor Verstappen niet uit.

