Het lukte Max Verstappen dit jaar niet om een vijfde achtereenvolgende wereldtitel op rij te scoren en dus moet hij voor het Formule 1-seizoen van 2026 startnummer '1' opgeven. Hij gaat echter niet terug naar zijn oude persoonlijke nummer '33', omdat '3' is vrijgekomen. Of rijdt de coureur van Red Bull Racing toch wel met nummer '1' volgend jaar? De Oostenrijke formatie lijkt een oplossing te hebben gevonden.

Eerst werden de startnummers van de F1-bolides bepaald door de rijderskampioen die startnummer '1' kreeg, en diens teamgenoot kreeg dan nummer '2'. De rest van de startnummers op de grid werd bepaald door de eindstand bij de constructeurs van het seizoen ervoor. Dit was tussen 1990 en 2013 het geval, totdat coureurs vanaf 2014 een persoonlijk startnummer mochten kiezen. Verstappen wilde '3' hebben, toen hij voor Red Bull-zusterteam Toro Rosso debuteerde in 2015, maar Daniel Ricciardo had deze al gekozen. Voor de Limburger zat er niks anders op om voor twee drieën (33) te gaan.

Senior Brand Designer erkent observatie van Red Bull-fans

Maar Ricciardo is sinds halverwege 2023 met pensioen. Niet alleen dat, vanaf 2026 is er een nieuwe regel gekomen waarbij coureurs tijdens de winterstop van startnummer mogen wisselen. Nu Lando Norris, de kersverse wereldkampioen wiens startnummer '4' was, de '1' overneemt, is dit het ideale moment voor Verstappen om de '3' te gebruiken.

Het lijkt er echter op dat Verstappen tegelijkertijd stiekem met nummer '1' blijft rijden volgend jaar. Bij de onthulling van het ontwerp van nummer '3' is het fans opgevallen dat als je het op de kop zet, nummer '1' als reliëf tevoorschijn komt. Behnaz Shamsini, de Senior Brand Designer van Red Bull Racing, heeft de observatie van de fans erkend.

Red Bull Racing lijkt startnummer '1' verstopt te hebben in de nieuwe nummer '3' van Max Verstappen. Behnaz Shamsini, de Senior Brand Designer, heeft de observatie van de Verstappen-fans erkend.#Verstappen #RedBull #F1 pic.twitter.com/QjI6IZkSn7 — GPFans NL (@GPFansNL) December 21, 2025

