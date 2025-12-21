De RB20, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez in 2024 hebben gereden, gaat onder de hamer. F1 Authentics veilt samen met het team van Red Bull Racing in totaal tien showcars, die exacte replica’s zijn van de wagens waarmee de Nederlander en Sergio Pérez dat seizoen in actie kwamen.

De veiling belooft een spektakel te worden. Hoewel de prijs van de showcar niet openbaar wordt gemaakt, zal de koper diep in de buidel moeten tasten. Naar verwachting zal de nieuwe eigenaar meer dan 2 miljoen dollar moeten neertellen voor dit stukje Formule 1-geschiedenis.

Showcar RB20

De showcar is niet alleen een prachtig staaltje techniek, maar ook een kunstwerk voor in huis. Zo is de auto opgebouwd uit ultralicht carbon fibre, hetzelfde materiaal waar ook de echte RB20 over beschikt. Kopers kunnen kiezen uit drie officiële Red Bull-liveries uit het seizoen 2024. Het motorblok ontbreekt alleen wel.

Daarnaast wordt de nieuwe eigenaar van de unieke auto officieel 'Red Bull Licensee'. Al zijn daar wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo mag de auto niet worden ingezet voor illegale doeleinden of om het merk Red Bull in een kwaad daglicht te stellen. Ook het gebruik van de auto voor politieke of religieuze statements is niet toegestaan.

De successen van de RB20

De RB20 is een van de meest succesvolle Formule 1-wagens uit de geschiedenis. Verstappen behaalde er negen overwinningen, achttien podiumplaatsen en acht polepositions mee, terwijl er in totaal maar liefst 589 punten werden verzameld, mede dankzij Pérez. Drie races voor het einde van het seizoen stelde de Nederlander zijn vierde wereldtitel veilig.

