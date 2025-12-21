RB20 van Verstappen en Pérez gaat onder de hamer
RB20 van Verstappen en Pérez gaat onder de hamer
De RB20, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez in 2024 hebben gereden, gaat onder de hamer. F1 Authentics veilt samen met het team van Red Bull Racing in totaal tien showcars, die exacte replica’s zijn van de wagens waarmee de Nederlander en Sergio Pérez dat seizoen in actie kwamen.
De veiling belooft een spektakel te worden. Hoewel de prijs van de showcar niet openbaar wordt gemaakt, zal de koper diep in de buidel moeten tasten. Naar verwachting zal de nieuwe eigenaar meer dan 2 miljoen dollar moeten neertellen voor dit stukje Formule 1-geschiedenis.
Showcar RB20
De showcar is niet alleen een prachtig staaltje techniek, maar ook een kunstwerk voor in huis. Zo is de auto opgebouwd uit ultralicht carbon fibre, hetzelfde materiaal waar ook de echte RB20 over beschikt. Kopers kunnen kiezen uit drie officiële Red Bull-liveries uit het seizoen 2024. Het motorblok ontbreekt alleen wel.
Daarnaast wordt de nieuwe eigenaar van de unieke auto officieel 'Red Bull Licensee'. Al zijn daar wel strikte voorwaarden aan verbonden. Zo mag de auto niet worden ingezet voor illegale doeleinden of om het merk Red Bull in een kwaad daglicht te stellen. Ook het gebruik van de auto voor politieke of religieuze statements is niet toegestaan.
De successen van de RB20
De RB20 is een van de meest succesvolle Formule 1-wagens uit de geschiedenis. Verstappen behaalde er negen overwinningen, achttien podiumplaatsen en acht polepositions mee, terwijl er in totaal maar liefst 589 punten werden verzameld, mede dankzij Pérez. Drie races voor het einde van het seizoen stelde de Nederlander zijn vierde wereldtitel veilig.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen gaat in op positieve Nordschleife-veranderingen: "Maar sommigen blijven azijnzeikers"
- 23 minuten geleden
Mintzlaff overtuigd van toekomst Verstappen: "Weet zeker dat hij voor altijd bij ons blijft"
- 1 uur geleden
- 1
RB20 van Verstappen en Pérez gaat onder de hamer
- 2 uur geleden
- 1
Tim Coronel zag Verstappen Norris niet tegenwerken: "Omdat ze goede vrienden zijn"
- 3 uur geleden
- 2
Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen
- Vandaag 06:57
'Machtsstrijd Red Bull nog altijd gaande', FIA reageert op 2026-motortrucje | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
- 3
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december