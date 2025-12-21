Het Formule 1-seizoen van 2026 is nog niet begonnen of de eerste details lekken al uit over de eerste 'foefjes'. Mercedes en Red Bull Powertrains zouden een grijs gebied hebben gevonden wat betreft de power unit. Aston Martin zit hen echter op de hielen. Adrian Newey heeft naar verluidt namelijk een trucje toegepast bij het nieuwe chassis.

Newey is sinds afgelopen maart technisch uitvoerend partner en ontwerper bij Aston Martin en vanaf aankomend seizoen neemt hij ook nog eens de rol van teambaas op het circuit op zich. Hij stortte zich meteen op de nieuwe technische reglementen, waarbij niet alleen de motoren op de schop gaan, maar ook het chassis en de aerodynamica. Er zal veel meer gebruik worden gemaakt van elektrisch vermogen met de batterij en de MGU-K. Tegelijkertijd worden de auto's iets kleiner en lichter, en wordt de DRS vervangen door active aero. Het welbekende groundeffect zou grotendeels moeten verdwijnen door plattere vloeren en veel kortere en minder complexe Venturi-tunnels.

Newey heeft grijs gebied gevonden bij ontwerp chassis

Newey, de briljante ontwerper die hij is, zou een oplossing hebben gevonden om de verdwenen downforce die door het groundeffect werd gegenereerd, terug te halen. Verschillende bronnen melden dat de auto van het team gevestigd in Silverstone "angstaanjagende" pieken van downforce heeft in de simulator. Newey heeft naar verluidt een grijs gebied gevonden rondom de active aero en de plattere vloer, die het groundeffect en het stuiteren van de auto (porpoising) moesten elimineren.

Mechanisch afdichten van de vloer

De Aston Martin-topman zou maanden aan de slag zijn geweest met het proberen van het mechanisch afdichten van de vloer. De AMR26-bolide zou het bewegen van de ophanging in de bochten op zo'n manier gebruiken dat het de vloer als het ware afsluit richting het asfalt. Newey zou hier mogelijk zijn ervaring met de active suspension van Williams in 1992 hebben gebruikt. Het verschil is alleen dat dit een passief systeem zou zijn. Naar verluidt zijn de andere F1-teams ook bezig met het mechanisch afdichten van de vloer, maar zou Aston Martin in een veel gevorderdere fase zijn om het Venturi-effect na te bootsen. En dat terwijl de FIA dit juist wilde verbieden. Echter, het nabootsen van het groundeffect is niet verboden, zolang de plattere vloer met de minder complexe Venturi-tunnels maar legaal is.

