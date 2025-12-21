Als het aan Oliver Mintzlaff ligt, dan blijft Max Verstappen zijn gehele Formule 1-carrière bij Red Bull Racing en zal de Nederlander achter het stuur van andere raceauto's te vinden blijven zijn. De CEO van moederbedrijf Red Bull GmbH is ervan overtuigd dat Verstappen niets in een vertrek ziet en legt uit wat hem als coureur zo uniek maakt.

2025 was een belangrijk jaar voor Verstappen. Het was de eerste sinds 2020 waarin hij niet het wereldkampioenschap won, maar toch wordt dit het beste seizoen van Verstappen ooit genoemd. In een ongelooflijke comeback maakte hij namelijk 102 punten goed ten opzichte van de puntenleider in slechts negen raceweekenden. In diezelfde periode racete hij op de Nürburgring Nordschleife en won hij met Emil Frey Racing, Verstappen.com Racing en zijn protegé Chris Lulham de 57. ADAC Barbarossapreis. Zich goed voelen en momentum vasthouden zijn belangrijk voor Verstappen, zeker richting 2026 wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen. Mintzlaff denkt dat Verstappen het gelukkigst is bij Red Bull, niet alleen door de ommekeer in de tweede helft van het F1-seizoen, maar ook omdat hij zijn ding mag doen in andere raceklasses.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen is volgens Mintzlaff oud en wijs genoeg

"Ik kan niet spreken voor andere teams", antwoordde hij op de vraag van De Telegraaf of Verstappen deze vrijheid bij een andere werkgever in de Formule 1 zou krijgen. "Maar ik baseer me op wat ik voel en zie. Oké, er is een manager. Oké, er is een vader. En met hen allebei heb ik een goede verstandhouding. Maar Max is geen vijftien jaar meer. Hij is oud en wijs genoeg om zelf te benadrukken wat hij wil. Als ik met hem spreek, hoor ik dat het zijn doel is om zijn loopbaan bij ons af te sluiten. Wat wij kunnen doen, is de juiste mensen aannemen en hem laten zien dat we dag en nacht keihard voor hem werken en naar zijn feedback luisteren om hem de best mogelijke auto te geven."

Related image

Mintzlaff maakt gehakt van geruchten over Verstappen

In de paddock worden weleens uitspraken gedaan dat Verstappen de daadwerkelijke baas is bij Red Bull, maar dat wuift Mintzlaff meteen weg. "Ja, dat is onzin. Ik kan je zeggen dat alle afspraken duidelijk zijn en hij nog nooit ook maar één verzoek bij mij heeft ingediend, zoals dat ook geldt voor zijn manager en vader. Max maakt duidelijk wat hij wil en dat mag ook, want hij is de beste coureur ter wereld. Maar er is maar één baas bij ons, en dat is dat bekende blikje dat we verkopen."

De in Bonn geboren CEO verwacht niet dat Verstappen bij Red Bull vertrekt: "Max is een geweldige gast, geen diva. Nogmaals: ik weet zeker dat hij voor altijd bij ons blijft. Als hij ooit stopt als coureur - ik hoop niet te snel - hoop ik dat hij aan ons verbonden blijft in een andere functie. Zijn kennis en gevoel in een auto zijn zo speciaal en hij kan op heel hoog niveau overleggen met zijn engineers. Dat maakt hem uniek."

Gerelateerd