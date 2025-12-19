close global

Zak Brown, Bahrain GP, McLaren, 2024

Brown vergelijkt McLaren met Red Bull: "Zij hebben één coureur, wij twee"

Brian Van Hinthum
Zak Brown, Bahrain GP, McLaren, 2024

Zak Brown heeft in gesprek met talkSPORT zijn gedachten over de teamdynamiek van McLaren gedeeld. De CEO van de Britse renstal legt uit hoe zijn team de balans weet te vinden met twee sterke coureurs, in tegenstelling tot Red Bull Racing.

De strijd om Red Bull Racing en Max Verstappen te verslaan is natuurlijk een hoop werk. Erkenning bij Brown: "Dat is niet makkelijk, want ze zijn een ongelooflijk team. En Max Verstappen is de beste coureur van het moderne tijdperk." Toch ziet hij de kracht van McLaren bij zijn team en één voor allen: "Nou, natuurlijk, want zij bepalen de sfeer in de garage. Maar waar ik het meest trots op ben, is hoe goed de 1400 mensen bij McLaren samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, maar tegelijkertijd hun individuele rol kennen. En hoe dat, juist in moeilijke tijden zoals deze, de ware test is voor een goede bedrijfscultuur."

McLaren als twee-autoteam

In moeilijke tijden is het belangrijk om goed achter één visie aan te blijven gaan, volgens de McLaren-CEO: "Het is makkelijk als je wint en alles goed gaat. Maar hoe reageren mensen als ze een slechte dag hebben? En bij McLaren krabbelen onze mensen heel snel weer op." Kan een coureur groter zijn dan het team? De Amerikaan is duidelijk: "Nope." Hij vervolgt: "Er zijn coureurs, geweldige coureurs, die we niet bij McLaren zouden willen hebben omdat ze niet in onze cultuur passen. Hoe reageren mensen? En bij McLaren, onze mensen, staan ​​heel snel weer op."

Keuze voor coureurs

Brown legt dan de vinger op de zere plek bij het team van Red Bull: "Max is een fantastische coureur, maar ja, dat is een team met één auto en wij willen een team met twee auto's." Daar ziet hij met Oscar Piastri en Lando Norris juist een ijzersterk duo staan: "Ik vind Max Verstappen een geweldige persoonlijkheid, een ongelooflijke coureur, maar ik denk niet dat er een betere combinatie op de grid is dan de coureurscombinatie die we nu hebben. En ik denk dat een deel van het geheim van hun goede samenwerking te maken heeft met hun karakters, wie ze zijn. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom we hen hebben geselecteerd." De onderlinge chemie en het karakter van de coureurs zijn volgens Brown erg belangrijk en hebben meegewogen in de keuze voor McLaren

Is het beter voor een Formule 1-team om een 'twee-auto team' te zijn?

12 stemmen

