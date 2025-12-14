Toto Wolff is vol lof over de volwassenheid van Andrea Kimi Antonelli, die op zeer jonge leeftijd al een behoorlijk volwassen indruk achterlaat. In gesprek met Autosport laat de Oostenrijker weten hoe ontzettend knap hij het allemaal vindt wat Antonelli allemaal laat zien onder de druk van de koningsklasse.

Het nog maar 19-jarige talent uit Italië - Antonelli is de derde jongste debutant in de historie van de Formule 1 - laat al zien dat hij niet bang is. Wolff denkt dat het goed is om in het achterhoofd te houden dat Antonelli nog maar 19 jaar is, ondanks hoe professioneel hij zich weet te houden in de auto. "Je moet jezelf eraan herinneren dat hij pas 19 is", zo zegt Wolff, die vervolgt: "Hij is een professional in de auto en hij heeft zijn hele leven gekart en geracet."

Druk en verwachtingen

Het gaat overigens niet altijd van een leien dakje voor Antonelli. Zo crashte hij in zijn thuisrace op Monza in de eerste vrije training en had hij in 2025 toch enige moeite om aan de gigantische verwachtingen te voldoen, mede door de druk van sociale media. Desondanks is men bij Mercedes erg onder de indruk van zijn houding en zijn professionaliteit. Hywel Thomas, managing director van Mercedes, prees Antonelli's eerste seizoen in de Beyond The Grid-podcast en roemde zijn intelligentie en volwassenheid, vooral als je hem vergelijkt met leeftijdsgenoten.

Idioot

Wolff waarschuwt dat de lat qua verwachtingen van Antonelli's groei inmiddels wel te hoog gelegd is. "Hij is in deze situatie gegooid, en als je naar sommige van de slechtere races kijkt, is het gewoon overweldigend", zo stelt Wolff. Antonelli weet desondanks zijn hoofd boven het water te houden, ondanks de druk van een razendsnelle en ervaren teamgenoot als George Russell. "Ik denk dat dat aantoont dat hij veel potentie heeft voor de toekomst, toen ik 19 was, was ik nogal een idioot. Ik had de druk waar hij mee te maken heeft niet aangekund. Daarom ben ik soms wat strenger voor hem als ik met hem praat. Ik moet mezelf bijna even terugfluiten en zeggen: 'Wacht even, hij is nog maar een kind'. Dat is voor ons ook een interessante les."

