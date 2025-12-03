'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam
'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher en bespreken ze onder andere de mogelijke teamorders van McLaren in Abu Dhabi.
Luister hier de volledige podcast
