Lando Norris and Oscar Piastri

'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam

'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam

Jan Bolscher

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher en bespreken ze onder andere de mogelijke teamorders van McLaren in Abu Dhabi.

Luister hier de volledige podcast

McLaren Lando Norris

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi
Rookies

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

  • 26 minuten geleden
  • 1
 Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag
Sergio Pérez

Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag

  • 1 uur geleden
  • 1
 Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi

  • 1 uur geleden
  • 5
 'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Opmerkelijk moment Brown in Qatar:
Zak Brown

Opmerkelijk moment Brown in Qatar: "Je ziet Piastri ook denken, wat kom jij hier doen?"

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
200.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
200.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

