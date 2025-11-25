Op de dinsdag na de F1 Grand Prix van Las Vegas staat de diskwalificatie van McLaren natuurlijk nog altijd in de spotlights, maar de ogen worden zo langzamerhand ook gericht op de aankomende wedstrijd in Qatar. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het seizoen van 2025 is bijna voorbij en nog altijd weten we niet wie voor Red Bull Racing en Racing Bulls gaan uitkomen volgend jaar. Daar zal direct na Qatar verandering in komen, zo heeft teambaas Laurent Mekies laten weten. Aankomend weekend mogen we ook weer een inhaalslag van Max Verstappen verwachten. Helmut Marko heeft het volledige vertrouwen in de Limburger dat hij het verschil zal maken in Qatar. Liam Lawson heeft teruggeblikt op de startcrash in Las Vegas en heeft sorry gezegd tegen Oscar Piastri, die ziedend was en een vraagteken zette bij de beslissing van de stewards om geen straf uit te delen. Verder was Lando Norris eveneens kwaad dat er geen straf kwam voor Verstappen, moet de kersverse Grand Prix van Madrid mogelijk afgelast worden en bleek Verstappen nog voor het FIA-besluit al van de McLaren-diskwalificatie te weten.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing maakt over kleine week de line-up voor 2026 bekend

Met nog twee raceweekenden op de rol in 2025, heerst er nog altijd onzekerheid bij drie van de vier coureurs binnen de Red Bull-stal. Dat Max Verstappen ook volgend jaar de nummer één bij Red Bull Racing is, moge duidelijk zijn. Maar het is nog altijd onbekend wie er als zijn teammaat zal fungeren. Yuki Tsunoda heeft het overgrote deel van het seizoen naast de Nederlander gereden, maar met slechts 28 WK-punten achter zijn naam, is het zeer de vraag of de Japanner de Red Bull-top heeft weten te overtuigen om hem ook in 2026 het zitje te geven. Teambaas Laurent Mekies heeft uit de doeken gedaan dat direct na de Grand Prix van Qatar bekend zal worden gemaakt wie in 2026 de teammaat van Verstappen wordt bij de Oostenrijkse grootmacht. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Red Bull Racing en Racing Bulls.

Related image

'Formule 1 overweegt GP van Madrid te cancelen vanwege forse vertraging bouwproject'

De bouw van het circuit voor de Grand Prix van Madrid ondervindt momenteel aanzienlijke vertragingen door bureaucratische obstakels en technische problemen. Dit dreigt de geplande race in september 2026 in gevaar te brengen, zo meldt een artikel op RMC Motori. De Spaanse pers citeert José Vicente de los Mozos, die optimistisch blijft over de voortgang, ondanks de zorgen die leven in de paddock. Lees hier het hele artikel over de problemen met de nieuwe Madring.

Related image

Jos Verstappen ziet opvallende verschillen tussen auto's McLaren: "Roept vragen op"

Op het X-account dat de privéjet van Max Verstappen volgt, was te zien dat de Nederlander al richting Monaco was vertrokken, voordat er in Las Vegas een officiële uitspraak was over de diskwalificatie van McLaren. Volgens Jos Verstappen wist de Red Bull-coureur al hoe laat het was: "Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden", klinkt het bij Formule1.nl. "De druk staat er nu vol op bij McLaren en dat zullen ze voelen." De vader van Max ging vervolgens in op de 'duidelijke' verschillen tussen de twee papajakleurige bolides. Lees hier het hele artikel over Jos Verstappen die reageert op de diskwalificaties in Las Vegas.

Related image

Norris wilde straf voor Verstappen in Vegas: "Hij zit te f*cken, dit kun je niet maken!"

Lando Norris was tijdens de start van de Grand Prix in Las Vegas volledig gefocust op rivaal Max Verstappen, maar ook tijdens de formatieronde was de Brit al constant bezig met wat de Red Bull-coureur aan het doen was. Zo stoorde hij zich mateloos aan het gat dat Verstappen liet vallen en wilde hij dit gestraft zien worden. "Ja, hij loopt hier gewoon te f*cken met hoe groot het gat is dat hij hier laat vallen. Dat is ver over de hoeveelheid die is toegestaan", zo klaagde Norris over de boardradio. "Ja, kom op man! Hij f*ckt hier gewoon. Je kan dit niet doen. Het is [maximaal, red.] 10 autolengtes, nietwaar?" Lees hier het hele artikel over Lando Norris die foeterde over Max Verstappen tijdens de opwarmronde.

© Red Bull Content Pool

Marko waarschuwt McLaren: "Een tweede plek zegt Verstappen niets, dat is de first loser"

Helmut Marko heeft een waarschuwingsschot gelost richting McLaren met nog twee raceweekenden te gaan. De hoofdadviseur van Red Bull Racing denkt dat Max Verstappen het verschil kan maken in de titelstrijd ten opzichte van McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri. De Limburger zou gemotiveerder dan ooit zijn om niet de first loser te worden. "Ik hoor vrijwel elke week dat we nu écht naar een McLaren-circuit gaan, maar soms loopt het heel anders af", zo liet Marko weten bij De Telegraaf. "En wij hebben Max, die het verschil kan maken. Hij heeft meer races gewonnen dan wie dan ook na de zomerstop en zit heel goed in zijn vel." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die vertrouwen heeft in een vijfde WK-titel voor Max Verstappen.

Related image

Lawson biedt excuses aan Piastri aan: "Ik was niet eens van plan om in te halen"

Liam Lawson heeft zijn excuses aangeboden aan Oscar Piastri na het incident in de eerste ronde van de F1 Grand Prix van Las Vegas. De botsing tussen de twee coureurs zorgde ervoor dat de coureur van Red Bull-zusterteam Racing Bulls uiteindelijk als veertiende over de finish kwam, terwijl hij een veelbelovende start had gemaakt met een zesde tijd in de kwalificatie. "Eerlijk gezegd heb ik het incident niet eens gezien, ik weet alleen dat ik contact maakte. Dus ja, excuses aan Oscar en aan onze jongens, want ik was niet van plan om in te halen of iets dergelijks. Achteraf gezien zou ik iets eerder hebben geremd en gewoon hebben geprobeerd veilig door bocht één te komen", aldus de Nieuw-Zeelander. Lees hier het hele artikel over het contact tussen Oscar Piastri en Liam Lawson.

© Red Bull Content Pool

Gerelateerd