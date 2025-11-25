Helmut Marko heeft een waarschuwingsschot gelost richting McLaren met nog twee raceweekenden te gaan. De hoofdadviseur van Red Bull Racing denkt dat Max Verstappen het verschil kan maken in de titelstrijd ten opzichte van McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri. De Limburger zou gemotiveerder dan ooit zijn om niet de first loser te worden.

In slechts zeven raceweekenden heeft Verstappen het gat richting de kampioenschapsleider kunnen dichten van 104 naar 24 punten. Hij zegevierde tijdens de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan, Verenigde Staten en Las Vegas, en hij won tevens de Sprint in Austin. Won Verstappen niet, dan stond hij tenminste wel op het podium. Dankzij de dubbele diskwalificatie van McLaren afgelopen weekend werd de voorsprong van Norris dus 24 punten in plaats van 42. De verwachting is dat het Lusail International Circuit in Qatar meer een Red Bull-circuit is en Yas Marina Circuit in Abu Dhabi meer bij de McLaren past. Marko geeft echter aan dat het niet echt zal uitmaken, omdat Verstappen het verschil maakt. Hij gooit die theorie dus in de prullenbak.

Verstappen zit goed in zijn vel en gaat voor vijfde WK-titel

"Ik hoor vrijwel elke week dat we nu écht naar een McLaren-circuit gaan, maar soms loopt het heel anders af", zo liet Marko weten bij De Telegraaf. "En wij hebben Max, die het verschil kan maken. Hij heeft meer races gewonnen dan wie dan ook na de zomerstop en zit heel goed in zijn vel. Uiteindelijk gaat hij voor die vijfde wereldtitel. Een tweede plek zegt hem niets. Dat is de first loser, zoals de vroegere McLaren-teambaas Ron Dennis altijd zei."

24 punten goedmaken is een zeer uitdagende taak voor Verstappen, maar geen onmogelijke. Toen Sebastian Vettel in 2010 zijn eerste wereldkampioenschap verdiende, lag hij met nog twee raceweekenden te gaan 25 punten achter. Overigens kon hij toen nog maar 50 in plaats van 58 punten verdienen. Verstappen heeft tijdens de Sprint in Qatar nog een extra kans om een stapje dichter bij Norris te komen.

