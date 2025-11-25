'Formule 1 overweegt GP van Madrid te cancelen vanwege forse vertraging bouwproject'
De bouw van het circuit voor de Grand Prix van Madrid ondervindt momenteel aanzienlijke vertragingen door bureaucratische obstakels en technische problemen. Dit dreigt de geplande race in september 2026 in gevaar te brengen, zo meldt een artikel op RMC Motori. De Spaanse pers citeert José Vicente de los Mozos, die optimistisch blijft over de voortgang, ondanks de zorgen die leven in de paddock.
De bouw van het circuit is een complex project dat aan verschillende wettelijke eisen moet voldoen. De los Mozos, president van het Comité Esecutivo van IFEMA Madrid, benadrukt dat de werkzaamheden "volgens de wet worden uitgevoerd" en dat er wordt voldaan aan de geluidslimieten. Hij ziet de bouw dan ook als een kans om "merk Madrid en merk Spanje" te versterken.
Bureaucratische obstakels
Toch zijn er ook kritische stemmen. Bij de ingang van de Fiera in Madrid merkte een bezoeker op dat de bouwplaats momenteel meer weg heeft van een chaotische bouwput dan van een toekomstig racecircuit. "Wat voor circuit? Hier is alleen een grote puinhoop van kranen, mensen die heen en weer lopen, stilstaande voertuigen en opgehoopte aarde. Hier is niets en we weten niet eens of er ooit iets zal zijn." Deze observatie werpt een schaduw over de optimistische berichten van de los Mozos.
Technische uitdagingen
Een bron uit de paddock voegde daar aan toe: "Ze zullen er waarschijnlijk niet meer dan twee races houden." Dit roept vragen op over de haalbaarheid van het project. Ondanks de toezeggingen van de los Mozos dat er vooruitgang wordt geboekt met "alles gaat goed, we zijn vooruitgang aan het boeken", blijven de zorgen over de bureaucratische en technische obstakels bestaan.
Toekomst onzeker
Volgens het Spaanse medium wordt er door de Formule 1 zelfs al nagedacht over het schrappen van de Grand Prix van Madrid in 2026, en deze te vervangen met de Grand Prix van Imola. Deze zou dan een week na de Grand Prix van Monza worden verreden, wat twee Italiaanse races op rij zou betekenen. De Formule 1 is echter razend populair in het autosportland, en dus ziet de Formule 1 naar verluidt wel brood in dit idee.
