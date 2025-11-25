Liam Lawson heeft zijn excuses aangeboden aan Oscar Piastri na het incident in de eerste ronde van de F1 Grand Prix van Las Vegas. De botsing tussen de twee coureurs zorgde ervoor dat de coureur van Red Bull-zusterteam Racing Bulls uiteindelijk als veertiende over de finish kwam, terwijl hij een veelbelovende start had gemaakt met een zesde tijd in de kwalificatie.

In de openingsronde van de wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit probeerde Lawson de vroeg remmende en blokkerende George Russell te ontwijken, maar gleed daarbij tegen de zijkant van Piastri aan. Hoewel beide auto's verder konden rijden, brak Lawsons voorvleugel op een gegeven moment af. Hij moest de rest van de ronde voorzichtig aan doen om veilig de pitstraat te bereiken. Daar kreeg hij een nieuwe voorvleugel, maar de extra pitstop zorgde ervoor dat hij buiten de punten zou eindigen. "Ambitieus, dat is één ding dat zeker is. Maar blijkbaar is dat oké", zei Piastri over de crash. De McLaren-coureur waarschuwde dat hij in Qatar wil bespreken waarom de stewards hier geen straf voor hadden uitgedeeld.

Lawson biedt excuses aan Piastri aan

Na de race nam Lawson de volledige verantwoordelijkheid voor het incident op zich. Hij verklaarde: "Eerlijk gezegd heb ik het incident niet eens gezien, ik weet alleen dat ik contact maakte. Dus ja, excuses aan Oscar en aan onze jongens, want ik was niet van plan om in te halen of iets dergelijks. Achteraf gezien zou ik iets eerder hebben geremd en gewoon hebben geprobeerd veilig door bocht één te komen", aldus de Nieuw-Zeelander. Hij voegde eraan toe dat hij niet probeerde in te halen, maar dat het erg glad was. Gabriel Bortoleto was in het achterveld tevens slachtoffer van de glibberige omstandigheden. Ook hij remde te laat en hij schakelde zichzelf en Lance Stroll uit.

Teleurstellend resultaat voor Lawson

Lawson kwam door de extra pitstop niet verder dan de veertiende positie. Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar had zich als achtste gekwalificeerd, maar hij bleef wel uit de problemen, en hij kwam ook weer als achtste aan de finish. Dankzij de dubbele diskwalificatie van McLaren schoof de jonge Fransman twee plekjes op. Met die P6 verdiende het team uit Faenza 8 puntjes. Ze staan er nu iets beter voor in de strijd om de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, maar Haas, Aston Martin en Kick Sauber kunnen nog inhaalslagen maken in Qatar en Abu Dhabi.