Jos Verstappen is van mening dat er duidelijke verschillen te zien zijn tussen de twee auto's van McLaren. En dat roept volgens de vader van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen vragen op.

De titelstrijd in de Formule 1 is volledig opengebroken na de Grand Prix van Las Vegas. Lando Norris en Oscar Piastri werden na afloop gediskwalificeerd vanwege een te lage rijhoogte, terwijl Max Verstappen de race won. De Nederlander liep in één klap 25 punten in op het duo in het oranje, waardoor zijn achterstand op Norris nu nog 24 punten bedraagt. Met nog twee races en één sprintrace te gaan, zijn er dus kansen voor de viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Diskwalificatie McLaren

Op het X-account dat de privéjet van Verstappen volgt, was te zien dat de Nederlander al richting Monaco was vertrokken, voordat er een officiële uitspraak was over de diskwalificatie van McLaren. Volgens Verstappen senior wist de Limburger al hoe laat het was: "Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden", klinkt het bij Formule1.nl. "De druk staat er nu vol op bij McLaren en dat zullen ze voelen."

Opvallende verschillen tussen auto's McLaren

Hij vervolgt: "Het is nog steeds zo dat als Max de resterende races wint en Norris wordt iedere keer tweede, dat Norris dan wereldkampioen wordt. Maar Oscar is er ook nog en die zal op het moment niet heel bij zijn. Je ziet een duidelijk verschil tussen beide McLarens op de baan, hoe ze door de bocht gaan. De één glijdt, de ander niet. Dat roept ook vragen op.

Gerelateerd