Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft uit de doeken gedaan dat direct na de Grand Prix van Qatar bekend zal worden gemaakt wie in 2026 de teammaat van Max Verstappen wordt bij de Oostenrijkse grootmacht.

Met nog twee raceweekenden op de rol in 2025, heerst er nog altijd onzekerheid bij drie van de vier coureurs binnen de Red Bull-stal. Dat Max Verstappen ook volgend jaar de nummer één bij Red Bull Racing is, moge duidelijk zijn. Maar het is nog altijd onbekend wie er als zijn teammaat zal fungeren. Yuki Tsunoda heeft het overgrote deel van het seizoen naast de Nederlander gereden, maar met slechts 28 WK-punten achter zijn naam, is het zeer de vraag of de Japanner de Red Bull-top heeft weten te overtuigen om hem ook in 2026 het zitje te geven.

Artikel gaat verder onder video

En daarmee zijn het spannende dagen voor Tsunoda. Want als zijn contract bij Red Bull Racing niet verlengd wordt, is de kans groot dat het ook meteen einde verhaal is in de Formule 1. De vraag is dan of Red Bull besluit hem terug te sturen naar zusterteam Racing Bulls, of dat hij de Red Bull-familie wordt uitgezet. Daarmee zijn het ook meteen spannende dagen voor Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Als Tsunoda wordt aangehouden bij het zusterteam, is de kans namelijk groot dat het Lawson is die zijn biezen moet pakken. Alle signalen lijken namelijk op groen te staan voor Formule 2-coureur Arvid Lindblad om in 2026 zijn debuut te maken bij Racing Bulls.

Wie wordt de teammaat van Verstappen in 2026?

Naast Verstappen is Isack Hadjar de enige coureur met een beetje zekerheid. Hadjar staat met 51 punten op de negende plaats en is daarmee in zijn debuutseizoen na Verstappen de best presterende Red Bull-coureur. Topman Helmut Marko bevestigde enige tijd geleden dan ook al dat de Franse Algerijn volgend jaar hoe dan ook van de partij zal zijn. De vraag is alleen of hij bij Racing Bulls blijft, of ten koste van Tsunoda de kans krijgt bij Red Bull Racing.

Stoelendans bij Red Bull Racing

Het is niet voor het eerst dus een stoelendans van formaat bij Red Bull Racing, waarbij nog tal van scenario's mogelijk zijn. We hoeven echter niet lang meer op witte rook te wachten, als we Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies mogen geloven. Waar Marko recent nog zei dat de knoop na Abu Dhabi zou worden doorgehakt, zei Mekies in Las Vegas met een grote glimlach: "We maken onze line-up direct na Qatar bekend. Nog een weekje geduld."

