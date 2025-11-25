Lando Norris was tijdens de start van de Grand Prix in Las Vegas volledig gefocust op rivaal Max Verstappen, maar ook tijdens de formatieronde was de Brit al constant bezig met wat de Red Bull-coureur aan het doen was. Zo stoorde hij zich mateloos aan het gat dat Verstappen liet vallen en wilde hij dit gestraft zien worden.

Niet uitgezonden boordradio-fragmenten uit de cockpit van Norris zijn door PlanetF1 naar buiten gebracht en daaruit blijkt dat Norris al in de formatieronde volop bezig was met Verstappen. Volgens de McLaren-coureur liet zijn concurrent een veel te groot gat vallen onderweg naar de grid. Volgens Norris zat Verstappen hem bewust te "f*cken* en was dit absoluut "niet toegestaan". Via zijn engineer leek hij de FIA-stewards ervan te willen overtuigen dat ze Verstappen zouden moesten straffen voor z'n rijgedrag. "Ja, hij loopt hier gewoon te f*cken met hoe groot het gat is dat hij hier laat vallen. Dat is ver over de hoeveelheid die is toegestaan", zo klaagde Norris.

Artikel gaat verder onder video

Norris woest op Verstappen in formatieronde: "Hij f*ckt hier gewoon!"

Zijn engineer reageerde enkel met dat hij en de rest van het team het ook hadden gezien, maar dat was voor Norris niet voldoende - hij wilde straffen zien. "Ja, kom op man! Hij f*ckt hier gewoon. Je kan dit niet doen. Het is [maximaal, red.] 10 autolengtes, nietwaar?" Vervolgens reageerde zijn engineer nogmaals kort: "Ja, we zien het Lando." Uiteindelijk staat er in de reglementen niets over hoe groot het gat mag zijn tijdens de formatieronde. In het geval van een safety car is het inderdaad maximaal 10 autolengtes, maar wat betreft de formatieronde staat er in de reglementen alleen dat het veld 'zo dicht als mogelijk op elkaar' moet zitten. Verstappen werd uiteindelijk dan ook niet gestraft door de stewards.

Gerelateerd