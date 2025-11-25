In een recent video-interview op het YouTube-kanaal WIRED werd Max Verstappen gevraagd naar zijn grootste zwakke punt. De Red Bull Racing-coureur weigerde echter in te gaan op deze prangende vraag en zei: “Dat ga ik nooit vertellen! Zoiets zou je nooit over jezelf zeggen. Zelfs als je weet wat het is, probeer je eraan te werken, en daarmee is het klaar.”

De Nederlander staat bekend om zijn kalme houding en vermogen om het hoofd koel te houden, zelfs onder hoge druk. Deze eigenschap wordt vaak genoemd als een van de redenen waarom hij in moeilijke omstandigheden altijd het maximale eruit weet te halen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij niet wil ingaan op zijn zwakke punten, aangezien dit alleen maar kan leiden tot meer druk en verwachtingen.

Verstappen over regenraces

Tijdens hetzelfde interview kwam ook het onderwerp regenracen aan bod. Een fan suggereerde dat regenraces saai zouden zijn, maar de viervoudig wereldkampioen was het daar totaal niet mee eens. Hij benadrukte dat hij juist graag in de regen rijdt en dat zulke races zeer vermakelijk kunnen zijn. Echter, hij voegde eraan toe dat de hoeveelheid regen en de staat van het circuit bepalen of een race op nat asfalt veilig door kan gaan.