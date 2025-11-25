Anderson: 'Dit is één van de grootste blunders die ik ooit heb gezien in de Formule 1'
Anderson: 'Dit is één van de grootste blunders die ik ooit heb gezien in de Formule 1'
Gary Anderson heeft in een interview met The Telegraph hard uitgehaald naar McLaren na de dubbele diskwalificatie van de coureurs in de Grand Prix van Las Vegas. Beide rijders werden gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage aan de plank onder hun auto, wat een duidelijke schending van de reglementen is. Anderson noemt het een van de grootste blunders in de Formule 1-geschiedenis.
Anderson kan niet begrijpen dat een team als McLaren, dat zich in een sterke positie bevindt, zulke fouten maakt. "Het zou al slecht zijn voor een team in de middenmoot dat alle punten bij elkaar probeert te schrapen, maar voor McLaren is dit nog slechter", zo stelt hij. De impact van deze blunder is des te groter, omdat McLaren nog steeds in de race is om voor het eerst sinds 2008 een coureur het kampioenschap te laten winnen. Lando Norris staat momenteel 24 punten voor en kan in Qatar de titel binnenhalen.
Verstappen heeft het momentum
Ondanks de tegenslag in Las Vegas, ziet de voormalig technisch directeur van Jaguar dat Max Verstappen nu het momentum heeft. "Verstappen heeft nu het momentum. Hij is sinds de Grand Prix van Hongarije niet buiten het podium geëindigd", zo merkt hij op. Dit geeft de Red Bull-coureur een strategisch voordeel in de aanloop naar de laatste races van het seizoen.
Strategie McLaren onder vuur
De strategie van McLaren om beide coureurs gelijk te behandelen, wordt door Anderson als een potentieel probleem gezien. "Het spreiden van de punten tussen twee coureurs heeft er nu voor gezorgd dat Verstappen dichterbij is gekomen. Vergeet niet dat veel Formule 1-kampioenen van een team komen waarbij één coureur domineert", aldus Anderson.
Gerelateerd
Net binnen
Moet McLaren vrezen voor puntenaftrek als Red Bull Racing een protest indient?
- 30 minuten geleden
- 3
Anderson: 'Dit is één van de grootste blunders die ik ooit heb gezien in de Formule 1'
- 1 uur geleden
Verstappen blikt terug op samenwerking met Honda: "Ik zal de jaren onthouden"
- 1 uur geleden
- 2
'Formule 1 overweegt GP van Madrid te cancelen vanwege forse vertraging bouwproject'
- 2 uur geleden
Red Bull Racing maakt over kleine week de line-up voor 2026 bekend
- 3 uur geleden
- 3
Coulthard fileert Norris: "Hij probeert Verstappen te verslaan, maar kent de regels niet"
- 3 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november