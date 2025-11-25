Gary Anderson heeft in een interview met The Telegraph hard uitgehaald naar McLaren na de dubbele diskwalificatie van de coureurs in de Grand Prix van Las Vegas. Beide rijders werden gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage aan de plank onder hun auto, wat een duidelijke schending van de reglementen is. Anderson noemt het een van de grootste blunders in de Formule 1-geschiedenis.

Anderson kan niet begrijpen dat een team als McLaren, dat zich in een sterke positie bevindt, zulke fouten maakt. "Het zou al slecht zijn voor een team in de middenmoot dat alle punten bij elkaar probeert te schrapen, maar voor McLaren is dit nog slechter", zo stelt hij. De impact van deze blunder is des te groter, omdat McLaren nog steeds in de race is om voor het eerst sinds 2008 een coureur het kampioenschap te laten winnen. Lando Norris staat momenteel 24 punten voor en kan in Qatar de titel binnenhalen.

Verstappen heeft het momentum

Ondanks de tegenslag in Las Vegas, ziet de voormalig technisch directeur van Jaguar dat Max Verstappen nu het momentum heeft. "Verstappen heeft nu het momentum. Hij is sinds de Grand Prix van Hongarije niet buiten het podium geëindigd", zo merkt hij op. Dit geeft de Red Bull-coureur een strategisch voordeel in de aanloop naar de laatste races van het seizoen.

Strategie McLaren onder vuur

De strategie van McLaren om beide coureurs gelijk te behandelen, wordt door Anderson als een potentieel probleem gezien. "Het spreiden van de punten tussen twee coureurs heeft er nu voor gezorgd dat Verstappen dichterbij is gekomen. Vergeet niet dat veel Formule 1-kampioenen van een team komen waarbij één coureur domineert", aldus Anderson.

