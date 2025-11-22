Volgens Max Verstappen is het niet zo gek dat Lando Norris in Las Vegas op pole position staat. De Nederlander vindt de vraag van Sky Sports F1 dan ook wat vreemd, want de MCL39 is namelijk al het hele seizoen dé auto om te verslaan.

De kwalificatie in Las Vegas was een lastige sessie, maar uiteindelijk wist de Red Bull Racing-coureur de tweede tijd te rijden. Daarmee was de Nederlander dan ook tevreden, want er zijn volgens hem nog altijd een aantal beperkingen waarmee het team al het hele seizoen kampt. Wel verwacht hij nog een kansje tijdens de race, aangezien de banden die gebruikt worden in de race, nog niet op de limiet zijn getest.

Verstappen niet verbaasd om McLaren

De vragen van Sky Sports F1 gingen vooral over de prestaties van Norris. Verstappen is daarop kort, als hem wordt gevraagd of hij verbaasd is over de prestatie van de McLaren-coureur: "Nee." Vervolgens is hij duidelijk: "Waarom zou dit me verbazen? Sommige mensen zeggen dat, maar voor mij is dit nooit een vraagteken geweest. McLaren is op bijna ieder circuit snel geweest. McLaren is het hele seizoen al ijzersterk op de intermediates."

Verstappen focust op eigen prestaties

Toch is het de zaak van Verstappen niet wat de concurrentie uitspookt: "Het is dus geen verrassing dat ze vooraan meedoen, maar het is ook mijn zaak niet. Ik kan alleen beïnvloeden wat ik met mijn eigen auto doe, en daar richt ik me dan ook op." Wel sluit de Red Bull-coureur af met een positieve noot over zijn eigen kwalificatie, gezien de lastige omstandigheden: "We hebben het goed gedaan gezien de omstandigheden. Het was heel lastig op het circuit en makkelijk om fouten te maken."

