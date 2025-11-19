Verstappen dwingt McLaren tot pijnlijke keuze: "Max heeft niets meer te verliezen"

Max Verstappen staat voor een cruciaal weekend in Las Vegas, waar zijn kansen op de wereldtitel nog net niet helemaal verdwenen zijn. In de podcast Backstage Boxengasse wordt de situatie besproken. Peter Hardenacke legt uit dat de Nederlander 49 punten achter ligt op Lando Norris, met nog drie races en één sprintrace te gaan. Er zijn nog 83 punten te verdienen, dus dit is zijn laatste kans om McLaren pijn te doen en een wonderbaarlijke prestatie neer te zetten.

Ralf Schumacher, voormalig coureur, sluit zich aan bij Hardenacke. Hij benadrukt dat de Red Bull-coureur moet profiteren van eventuele fouten of uitvalbeurten bij McLaren. "Ja, hij moet McLaren pijn doen. Vergeet niet dat er nog fouten kunnen worden gemaakt of uitvalbeurten kunnen optreden", zegt Schumacher. "Als beide McLarens uitvallen, zou Verstappen daar zeker van profiteren," vult hij aan. De Limburger heeft een groot puntenverschil nodig om zijn titelkansen levend te houden.

Las Vegas biedt kansen

Las Vegas is waarschijnlijk het circuit dat McLaren het minst ligt van de drie resterende raceweekends. Dit biedt de viervoudig wereldkampioen een kans om een flink aantal punten goed te maken. De druk bij McLaren neemt toe, vooral voor Oscar Piastri, die een negatieve reeks moet doorbreken om zijn titeldroom levend te houden. Hardenacke merkt op dat Piastri in Brazilië met wanhoop vocht, en dat dit scenario zich kan herhalen. "In Brazilië zagen we een Piastri die met wanhoop vocht", aldus Hardenacke.

Teamorder bij McLaren?

Maar er is ook een kans dat de Australiër ontspanning vindt, aangezien hij niets meer te verliezen heeft. "Hij heeft nu ook niets meer te verliezen, hij heeft 24 punten in te halen op Norris", zo stelt Hardenacke. Schumacher voegt toe dat als het verschil met Norris te groot wordt en de Red Bull-coureur nog een kans heeft, McLaren mogelijk een teamorder zal geven om Norris voor te trekken. "Dat weet hij. Als het verschil met Norris opnieuw te groot wordt en Max Verstappen zelfs nog maar een kleine kans heeft, dan zal er waarschijnlijk toch een teamorder komen die bepaalt wie de nummer één van het team is", zo zegt Schumacher. "Dan zal McLaren dat risico niet meer willen nemen. Dat wil Piastri natuurlijk vermijden", voegt hij toe.

Spannende ontknoping

Het wordt spannend, concludeert Hardenacke. De komende races zullen beslissend zijn voor de titelstrijd, en de Red Bull-coureur moet alles op alles zetten om zijn kansen te behouden. De druk ligt niet alleen op de Nederlander, maar ook op de McLaren-coureurs, die moeten presteren om de titel te winnen.

