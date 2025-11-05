McLaren legt 'praktische regels' uit voor Norris en Piastri in titelstrijd
McLaren-teambaas Andrea Stella heeft in de Beyond the Grid-podcast toegegeven dat er tóch één praktische regels bestaat die geldt voor Lando Norris en Oscar Piastri in hun strijd om de wereldtitel van 2025. Hoewel de McLaren-coureurs vrij zijn om te racen, zijn er enkele basisregels waaraan ze zich moeten houden.
Met nog vier raceweekenden te gaan in het seizoen, is de strijd om de wereldtitel tussen de twee McLaren-coureurs in volle gang. Norris gaat aan de leiding met slechts één punt voorsprong op zijn teamgenoot Piastri. Terwijl het team al verzekerd is van de constructeurstitel, is de strijd om de coureurstitel nog in volle gang. Daarin speelt Max Verstappen ook nog altijd een rol, hoewel de Nederlander eerst nog 36 punten moet goedmaken.
Praktische regels
Stella legt uit dat er praktische regels zijn ingesteld om te voorkomen dat het in tranen eindigt. In de podcast benadrukte hij: "Er zijn dus een paar praktische regels die je moet hebben, zoals: niet op elkaar botsen. Maar verder is er niet veel meer dan dat. We laten ze racen, we willen ze zien racen met eerlijkheid, we willen ze zien racen met respect voor het merk"
De teambaas is zich ervan bewust dat het duo voor de eerste keer een echte gooi naar de titel gaat doen. "Jongens, we steunen jullie ambities, we weten dat jullie allebei kampioen willen worden, dus we laten jullie racen. Er zullen wel wat regels moeten zijn, omdat jullie uit dezelfde garage komen. Eén van jullie moet eerst gaan en de ander daarna. We voeren een pitstop uit in dezelfde pitbox, dus we kunnen niet in dezelfde ronde allebei binnenkomen"
Zak Brown
Zak Brown, CEO van McLaren Racing, heeft ook gereageerd op de kritiek over hoe het team de titelstrijd tussen Norris en Piastri aanpakt. Hij stelt dat het team de buitenwereld negeert en dat McLaren eerlijk en gelijk is voor beide coureurs. "Ik denk dat de reden waarom je zo'n goede relatie ziet tussen Lando en Oscar is omdat ze weten dat ze gelijke kansen hebben om het wereldkampioenschap te winnen", zegt Brown.
