Toto Wolff heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Kimi Antonelli als toekomstig wereldkampioen. De teambaas van Mercedes ziet in de jonge coureur een veelbelovende toekomst en verwacht dat de Italiaan in 2026 een belangrijke stap voorwaarts zal zetten.

Antonelli's debuutjaar in de Formule 1 kende de nodige ups en downs, maar de jonge coureur heeft zich de laatste tijd wel weten te herpakken. Met sterke resultaten in Bakoe, Singapore en Mexico heeft hij laten zien dat hij klaar is voor de volgende stap. Wolff benadrukt dat het een uitdaging is om in deze generatie auto's te stappen zonder ervaring met ground effect auto's, maar hij is ervan overtuigd dat de 19-jarige coureur een lange termijn toekomst heeft bij het team.

Wolff verwacht 'echte Kimi'

Tegenover Formula1.com kijkt Wolff uit naar 2026 en denkt dat de jonge coureur dan de 'echte Kimi' zal laten zien. "Kimi heeft een grote toekomst. Ik denk dat het heel lastig is om in deze generatie auto's te stappen zonder te hebben gereden tegen alle coureurs die verstand hebben van grondeffectauto's.Volgend jaar is een reset. Hij kent nu alle circuits, hij weet hoe de mediadruk is en hoe hij binnen het team moet werken, dus we gaan volgend jaar de echte Kimi zien", zo zegt Wolff. Ook op de vraag of Antonelli een toekomstig wereldkampioen is, is Wolff stellig: "Ja, absoluut."

Prestaties 2026

Naast zijn vertrouwen in Antonelli, spreekt Wolff ook over de uitdagingen waar Mercedes voor staat in 2026. De teambaas erkent dat er grote prestatieverschillen zijn op verschillende circuits en dat dit een aandachtspunt is voor het team. "Het is zo moeilijk om een ​​verband te vinden tussen de simulator en de windtunnel, en dan kom je op een baan en is alles anders", aldus Wolff.