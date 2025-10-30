Johnny Herbert is in een interview met AdventureGamers vol vertrouwen dat Lando Norris de nieuwe Formule 1-wereldkampioen gaat worden. De voormalig F1-coureur is na de dominante Grand Prix van Mexico-Stad van de Brit ervan overtuigd dat de McLaren-coureur het niveau heeft bereikt om de titel te pakken. Norris was de grote man tijdens het raceweekend in Mexico, waar hij vanaf pole position wist te starten en met een grote voorsprong wist te winnen.

Herbert was vooral onder de indruk van de zelfverzekerde houding van Norris tijdens het raceweekend. "Hij voelde zich zo relaxed het hele weekend. Dat is iets wat we waarschijnlijk nog niet eerder hebben gehoord of gezien," zo zag hij. Daarnaast was de vlekkeloze start van de McLaren-rijder in Mexico volgens hem een gamechanger. "Zijn start was vlekkeloos. Het is de beste start die we ooit van Lando hebben gezien. Hij heeft de race volledig gecontroleerd." Hoewel het publiek boegeroep liet horen, bleef Norris kalm en vastberaden, iets wat Herbert maar al te graag zag. Wel begreep hij het boegeroep niet, maar was hij blij met de volwassen reactie van de coureur.

Piastri

Desondanks benadrukt Herbert dat de titelstrijd nog lang niet gelopen is en dat Norris ook nog altijd moet oppassen voor teamgenoot Oscar Piastri. Zo waarschuwde McLaren de renstal om zich vooral niet te mengen in de strijd tussen hun coureurs, zodat de beste rijder op eigen kracht kan excelleren. Piastri was namelijk de coureur die eerder de leiding in het kampioenschap had, maar kende een moeilijk weekend in Mexico en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Alles valt op zijn plek bij Norris

Tot slot is Herbert ervan overtuigd dat Norris op het juiste moment piekt en dat hij binnen het team is gegroeid. "Lando Norris zal wereldkampioen worden. Hij is plotseling naar het niveau gestegen dat hij nodig heeft. Hij is binnen het team gegroeid en begint heel helder te stralen. Alles valt precies op het juiste moment op zijn plaats", aldus Herbert.