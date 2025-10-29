Oscar Piastri verbaast zich niet over de comeback van Max Verstappen, maar wel over de snelheid waarmee het gat is geslonken. Hij verliet Zandvoort met een voorsprong van 104 punten, maar na de F1 Grand Prix van Mexico-Stad is hij de leiding in de tussenstand kwijtgeraakt aan McLaren-teamgenoot Lando Norris en is de afstand tussen hem en Verstappen nog maar 35 punten. Piastri wijst naar de upgrades die Red Bull Racing heeft ontwikkeld.

McLaren besloot rond de zomerstop om vanaf dat moment de focus te verleggen naar 2026, aangezien de constructeurstitel al binnen was. Red Bull wilde na een dramatische Grand Prix van Hongarije bijna opgeven, maar zette toch vol in op de titelstrijd voor Verstappen. Zo werd er onder andere een nieuwe vloer ontwikkeld voor de Grand Prix van Italië en hieraan werden voor de afgelopen race op het Autódromo Hermanos Rodríguez verdere wijzigingen aangebracht. Sindsdien is Verstappen elke race op het podium geëindigd, waarvan drie overwinningen, en dan tellen we de zege in de Sprint in Austin, Texas nog niet eens mee.

Comeback geen verrassing, maar wel sneller dan verwacht

"Het feit dat hij in zo'n goede vorm is sinds Monza is volgens mij wel een beetje een verrassing", begon Piastri tegenover de aanwezige media in Mexico-Stad. "Er waren eerder in het seizoen wel vlagen van dit soort prestaties, maar er waren ook een aantal circuits waar hij wegzakte. Dus dat hij nu consistent [podiums pakt], dat is wel een beetje een verrassing. Wat het dan geen enorme verrassing maakt, is dat we weten dat [Red Bull] nog allerlei upgrades op de auto smijt om te proberen daar verbetering te vinden. Het is echter waarschijnlijk alleen sneller gegaan dan ik had verwacht."

Lastig te voorspellen

Toch is er nog steeds een bepaalde onvoorspelbaarheid in de strijd om het wereldkampioenschap en dat weet ook de Australiër. "Voor mij is het moeilijk te voorspellen wie waar sterk zal zijn," vertelde hij. Het is lastig in te schatten hoe de laatste races zullen verlopen, zeker nu het gat tussen Piastri en de viervoudig wereldkampioen is geslonken tot slechts 35 punten en er tussen de twee McLaren-coureurs slechts 1 punt zit.

Ondanks de druk van de Red Bull-coureur, blijft Piastri gefocust op zichzelf en zijn team. "Het is niet echt iets waar ik over nadenk." Hij probeert zich te concentreren op het maximaliseren van zijn auto en het team in plaats van zich te laten afleiden door wat iemand anders doet. "Hij is er, hij is verwikkeld in de strijd, maar uiteindelijk verandert dat niet hoe ik mijn races ga benaderen."

