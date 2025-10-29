Tsunoda teleurgesteld in Red Bull door gemiste punten: "Hebben het gewoon weggegooid"
Yuki Tsunoda is niet te spreken over Red Bull Racing na de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De teamgenoot van Max Verstappen eindigde niet in de punten, maar hij had daar wel de snelheid voor. De Japanner wijst niet alleen naar de strategie, maar ook naar een langzame pitstop.
Tsunoda had zich als elfde gekwalificeerd voor de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar mocht als tiende starten dankzij de gridstraf van Carlos Sainz. Hij ging bij de start Isack Hadjar en Oscar Piastri voorbij. Lange tijd wist hij de rivaal van Verstappen achter zich te houden, maar de McLaren had op de softs het bandenvoordeel. Tsunoda kwam vanaf de negende positie de pits in en volgde dezelfde strategie als Verstappen: beginnen op de mediums en eindigen op de softs na een éénstopper. Maar hij kwam daardoor in het verkeer terecht en een langzame bandenwissel hielp ook niet mee. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met P11 op een paar seconden afstand van Gabriel Bortoleto en een puntje.
Makkelijke punten weggegooid
"Vandaag hadden we makkelijke punten kunnen pakken, maar we hebben het gewoon weggegooid", begon een teleurgestelde Tsunoda tegenover de aanwezige media na de race in de Mexicaanse hoofdstad. "Het is zoals het is in de racerij. Het positieve is dat de pace op zich prima was, dus dat kunnen we hieruit meenemen. Ik blijf gewoon vooruitgang boeken en leren, maar zo'n situatie waarbij we punten mislopen die we makkelijk hadden kunnen pakken met P8 of P7... Ik weet het niet. Frustrerend."
Mekies toch tevreden
Ondanks een puntloos resultaat is teambaas Laurent Mekies toch tevreden over zijn tweede coureur. "Hij zat heel, heel dichtbij Max in de kwalificatie. Volgens mij was hij twee tienden verwijderd in Q2. Zijn eerste stint was ook heel erg sterk. Hij zat twee à drie tienden [per ronde] van Max af tijdens diezelfde lange eerste stint op mediums. Daarna nemen wij onze verantwoordelijkheid, want wij hebben hem iets te lang buiten gelaten. Er leek een voordeel te zijn om dat te doen, maar we hadden ook een iets langere stop, dus daar zijn we punten kwijtgeraakt die we op snelheid hadden kunnen scoren."
Lindblad ligt op de loer
Red Bull zou rond de Grand Prix van Mexico-Stad de knoop doorhakken wat betreft de rijdersbezetting bij Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls voor 2026. Deze beslissing is echter naar december verschoven, rond de seizoensfinale in Abu Dhabi. Geruchten doen de ronde dat Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot wordt van Verstappen en dat Formule 2-racewinnaar Arvid Lindblad naast Liam Lawson wordt neergezet. Maar voorlopig kan Tsunoda nog even rustig ademhalen, want er is dus nog geen besluit genomen, dankzij de stappen die hij heeft gemaakt.
