Red Bull Racing overweegt de toekomst van Yuki Tsunoda toch nog even uit te stellen, zo meldt Last Word On Sports. De Japanner heeft de laatste tijd indruk gemaakt met zijn prestaties, waardoor het team twijfelt of ze de deadline voor het bepalen van hun line-up voor 2026 nog wel moeten halen. De Mexicaanse Grand Prix was oorspronkelijk de deadline, maar het team overweegt nu om deze beslissing uit te stellen.

Tsunoda liet in de afgelopen races zien dat hij het waard is om te blijven, met een zevende plaats in zowel de COTA Sprint als de Grand Prix op zondag. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de 25-jarige coureur, die zijn plek bij Red Bull veilig wil stellen. Laurent Mekies en Helmut Marko hebben Tsunoda's vooruitgang sinds de zomerstop opgemerkt. Zijn beste resultaat tot nu toe was een zesde plaats in Bakoe, waar hij voor beide McLaren- en Ferrari-coureurs eindigde. Consistente puntenfinishes zijn echter noodzakelijk om zijn plek voor volgend seizoen veilig te stellen. Marko benadrukte na de race in COTA dat Tsunoda's stabiliteit belangrijk is in de strijd om het wereldkampioenschap.

Problemen met vloer

Een van de redenen voor Tsunoda's moeilijke seizoen was dat hij van Imola tot Silverstone met een oudere vloer reed in vergelijking met zijn teamgenoot Verstappen. Dit werd pas opgelost toen Laurent Mekies bij het team kwam in Spa, waar Tsunoda de verbeterde vloer van de RB21 kreeg. Sindsdien is er een duidelijke verbetering in de snelheid van zijn auto.

Toekomst Tsunoda onzeker

Ondanks zijn recente prestaties, is er geen garantie dat Tsunoda zijn plek voor 2026 behoudt. Isack Hadjar was tot nu toe de favoriet om Verstappen te vergezellen, maar zijn vorm is sinds zijn podiumplaats in Zandvoort niet indrukwekkend geweest. In de laatste tien races heeft Hadjar slechts drie punten gescoord, terwijl zijn teamgenoot Liam Lawson er 26 heeft behaald. Marko gaf eerder al aan dat de beslissing over de line-up voor 2026 mogelijk wordt uitgesteld. "Dat is op dit moment niet onze prioriteit", zei Marko tegen Sky Germany. "Laten we kijken in hoeverre we dan kunnen beslissen." Tsunoda's prestaties in de komende races, zoals de Mexicaanse Grand Prix, kunnen van invloed zijn op Red Bull's uiteindelijke beslissing. Een sterke reeks races aan het einde van het seizoen zou het team kunnen doen twijfelen over hun keuze voor 2026.