Op de maandag na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten wordt er nog steeds volop gediscussieerd over de wedstrijd en over het wereldkampioenschap dat alsmaar spannender wordt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent, nadat het circus van de koningsklasse Texas heeft verlaten.

De FIA deelden na de race op het Circuit of the Americas nog de nodige straffen uit. Carlos Sainz was achterop Kimi Antonelli geknald en zal daarvan de gevolgen merken tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Red Bull Racing werd een boete van €50.000 opgelegd, omdat een monteur instructies van marshals had genegeerd. Het bleek te gaan om een 'sjoemelactie' om McLaren een beetje de kast op te jagen. Verder moest Alpine een verklaring uitbrengen wat betreft het gekibbel over teamorders bij Franco Colapinto, wordt Lewis Hamilton aan de kant geschoven voor VT1 in Mexico-Stad, heeft Helmut Marko goed nieuws over de kansen van Max Verstappen en is Ollie Bearman woest op Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Sainz krijgt gridstraf van vijf plekken voor botsing met Antonelli

Carlos Sainz probeerde tijdens de race in Austin posities goed te maken en kwam op zijn weg naar voren de Mercedes-rookie Kimi Antonelli tegen. De Spanjaard zag een gaatje in bocht zestien dat er uiteindelijk niet bleek te zijn. De bocht loopt naar links en Sainz dook in het gat, maar zat er niet ver genoeg naast en raakte de Mercedes. Voor Sainz was de wedstrijd daarna direct voorbij; Antonelli kon wel verder. De FIA heeft het incident onderzocht en legt de Williams-coureur een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten op voor zijn actie. Lees hier het hele artikel over de penalty voor Carlos Sainz.

Related image

'Red Bull-teamlid probeerde te sjoemelen met markeringspunt voor Norris'

Het team van Red Bull Racing heeft van de FIA een boete van 50.000 euro gekregen vanwege een teamlid dat tijdens de formatieronde terugliep naar de startgrid. Volgens The Race ging het betreffende teamlid richting de startpositie van Lando Norris om daar een belangrijke markeringssticker te verwijderen. Het zou volgens het medium niet de eerste keer zijn dat Red Bull dit heeft geprobeerd: "Hoewel de resolutie van de camera’s niet toelaat om precies te zien wat ze aanraakten op de muur, heeft The Race van meerdere bronnen vernomen dat er geen twijfel over bestaat dat het doel het tape was dat werd gebruikt als referentiepunt voor Norris' startpositie op de grid. Red Bull heeft de afgelopen races ook met dat tape geknoeid." Lees hier het hele artikel over het trucje van Red Bull wat een giga-boete opleverde.

Related image

Alpine niet blij met negeren van teamorder Colapinto en komt met statement

Alpine-teambaas Steve Nielsen is niet te spreken over de genegeerde teamorder van Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Argentijn moest in de slotfase van de race achter zijn teamgenoot Pierre Gasly blijven, maar negeerde die teamorder. "We gaven de instructie aan de coureurs om hun positie te behouden, omdat we het brandstofverbruik van beide auto's aan het beheren waren, met daarbij de extra variabele van het aantal resterende ronden terwijl de leiders dicht bij elkaar reden. Als team is elke instructie die door de pitmuur wordt gegeven definitief, en vandaag zijn we teleurgesteld dat dit niet is gebeurd." Lees hier het hele artikel over de teamorder van Alpine.

Related image

Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'

Max Verstappen heeft in vier raceweekenden 64 punten goedgemaakt op kampioenschapsleider Oscar Piastri en dat terwijl er nog vijf raceweekenden verreden moeten worden. Helmut Marko laat na een dominante zege in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten weten dat er geen circuits meer aankomen waar de McLaren zal uitblinken. "We zitten er bovenop!", lachte Marko bij Viaplay na de uitspraak van David Coulthard dat Verstappen steeds dichter bij Piastri en Norris komt. Wat heeft Red Bull in petto om de druk erop te houden bij McLaren? "We moeten gewoon blijven presteren. Het was tevens belangrijk dat Yuki in de punten belandde. Zijn rondetijden waren ook competitief." Volgens Marko zou de mogelijkheid om Tsunoda voor één of beide McLarens te krijgen, niet het enige voordeel kunnen zijn voor de kampioenschapskansen van Verstappen. Lees hier het hele artikel over de 'pech' die Helmut Marko binnenkort verwacht voor McLaren.

Related image

Bearman foetert na 'gevaarlijke' actie Red Bull-coureur: "Slecht voorbeeld voor kinderen"

Ollie Bearman scoorde punten tijdens de thuisrace van het Haas F1 Team, maar blij was hij niet na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij spinde en raakte bijna een van de Red Bulls. De Britse rookie wijst naar een gevaarlijke actie van Yuki Tsunoda. "Voor mijn gevoel was het nogal gevaarlijk wat hij deed", begon Bearman tegenover de aanwezige media in Texas. "Het druist in tegen de geest van hoe we zouden moeten racen en het is een slecht voorbeeld voor kinderen die opgroeien met karten. Dat is niet de manier waarop je moet racen." Lees hier het hele artikel over een woeste Ollie Bearman na een incident met Yuki Tsunoda.

Related image

Hamilton aan de kant gezet voor VT1 Mexico, Ferrari zet oude bekende van Verstappen in

Ieder team in de Formule 1 is verplicht per seizoen vier keer een rookie in te zetten, een coureur die twee of minder Grands Prix heeft verreden. Vaak gaat het om een FIA Formule 2-talent, maar Ferrari heeft een Le Mans-winnaar opgetrommeld. Antonio Fuoco stapt aankomende vrijdag achter het stuur van de scharlakenrode bolide van Lewis Hamilton. Autódromo Hermanos Rodríguez vormt het decor van het F1-debuut van Fuoco, die wel tests heeft gedaan, maar nog nooit heeft deelgenomen aan een Grand Prix-weekend. De man uit Cariati is een oude bekende van Max Verstappen: ze raceten in 2014 tegen elkaar in de door Ferrari opgezette Florida Winter Series. Lees hier het hele artikel over het F1-debuut van Antonio Fuoco.

Related image

Gerelateerd