Ollie Bearman scoorde punten tijdens de thuisrace van het Haas F1 Team, maar blij was hij niet na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij spinde en raakte bijna een van de Red Bulls. De Britse rookie wijst naar een gevaarlijke actie van Yuki Tsunoda.

Tsunoda maakte een geweldige openingsfase mee en reed van de dertiende naar de zevende plek. Eenmaal gewisseld van de mediums naar de softs halverwege de wedstrijd, ging Bearman in de aanval bij de teamgenoot van Max Verstappen. Hij poogde bij bocht 15 aan de binnenkant te duiken, maar moest de Red Bull ontwijken. Hij had geen grip op het gortdroge gras en ging in de rondte. Bearman kwam uiteindelijk als negende aan de finish, niet alleen achter Tsunoda, maar ook achter Nico Hülkenberg.

Het had een enorme crash kunnen veroorzaken

"Voor mijn gevoel was het nogal gevaarlijk wat hij deed", begon Bearman tegenover de aanwezige media in Texas. "Het druist in tegen de geest van hoe we zouden moeten racen en het is een slecht voorbeeld voor kinderen die opgroeien met karten. Dat is niet de manier waarop je moet racen. Hij slingerde een paar ronden lang alle kanten op. En toen ik eindelijk mijn neus aan de binnenkant had en probeerde een inhaalactie te doen, bewoog hij als reactie... Hij liet geen autobreedte op de baan over, en dat is oneerlijk, dat mag niet, en dat zorgde ervoor dat ik hem moest ontwijken. Het had een enorme crash kunnen veroorzaken zonder mijn snelle reactievermogen, erg zonde."

Ollie goes for a spin! 😵‍💫



Bearman and Tsunoda get too close for comfort into Turn 15 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/SObdG5gSKn — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

