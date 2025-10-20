Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'
Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'
Max Verstappen heeft in vier raceweekenden 64 punten goedgemaakt op kampioenschapsleider Oscar Piastri en dat terwijl er nog vijf raceweekenden verreden moeten worden. Helmut Marko laat na een dominante zege in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten weten dat er geen circuits meer aankomen waar de McLaren zal uitblinken.
Verstappen begon na de zomerstop aan de tweede seizoenshelft met een achterstand van 97 punten, wat uiteindelijk 104 werd toen Piastri op Zandvoort won. Maar sindsdien heeft de coureur van Red Bull Racing gewonnen in Italië, Azerbeidzjan en Texas. Hij werd alleen in Singapore tweede, maar ook toen maakte hij punten goed op Piastri, die derde werd na een clash met teamgenoot Lando Norris. Het Formule 1-circus zal nog vijf bestemmingen bezoeken: Mexico-Stad, São Paulo, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Volgens de Red Bull-hoofdadviseur zijn dit stuk voor stuk geen circuits waar McLaren een groot voordeel zal hebben.
Verbetering bij Tsunoda
"We zitten er bovenop!", lachte Marko bij Viaplay na de uitspraak van David Coulthard dat Verstappen steeds dichter bij Piastri en Norris komt. Wat heeft Red Bull in petto om de druk erop te houden bij McLaren? "We moeten gewoon blijven presteren. Het was tevens belangrijk dat Yuki in de punten belandde. Zijn rondetijden waren ook competitief." Na de pitstops lag Tsunoda op P7, 'slechts' 10 seconden achter de kampioenschapsleider, nadat hij vanaf P13 moest beginnen. Natuurlijk ziet Red Bull liever dat hun tweede coureur vóór Piastri zou finishen om punten af te pakken, maar er is hoe dan ook wel verbetering te merken.
Geen circuits waar McLaren groot voordeel heeft
Volgens Marko zou de mogelijkheid om Tsunoda voor één of beide McLarens te krijgen, niet het enige voordeel kunnen zijn voor de kampioenschapskansen van Verstappen: "Er komen geen circuits meer aan die echt bij de McLarens passen, totaal niet zelfs. Ik denk dat [de auto's van Red Bull en McLaren] ongeveer gelijk aan elkaar zullen zijn. Uiteindelijk is het Max die het verschil zal maken."
Gerelateerd
Net binnen
Piastri lacht ongemakkelijk nadat Verstappen maximaliseert: "Tien punten is beter dan nul"
- 38 minuten geleden
VIDEO | Verstappen geloofde niet in titel: 'Zou zeggen dat hij een idioot is'
- 1 uur geleden
Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'
- 1 uur geleden
- 2
Antonelli wijst boos naar Sainz: 'Ik probeerde hem nog te ontwijken door niet de apex te raken'
- 2 uur geleden
Verstappen oneens met Marko na opmerking over handdoek in de ring gooien: "Geef altijd alles"
- 3 uur geleden
- 12
F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
- Vandaag 14:47
- 36
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
- Vandaag 14:47
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober