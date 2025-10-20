close global

Verstappen, Mekies and Marko discussing in Red Bull garage

Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'

Red Bull deelt goed nieuws over kansen Verstappen: 'Er komen geen McLaren-circuits meer aan'

Vincent Bruins
Verstappen, Mekies and Marko discussing in Red Bull garage

Max Verstappen heeft in vier raceweekenden 64 punten goedgemaakt op kampioenschapsleider Oscar Piastri en dat terwijl er nog vijf raceweekenden verreden moeten worden. Helmut Marko laat na een dominante zege in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten weten dat er geen circuits meer aankomen waar de McLaren zal uitblinken.

Verstappen begon na de zomerstop aan de tweede seizoenshelft met een achterstand van 97 punten, wat uiteindelijk 104 werd toen Piastri op Zandvoort won. Maar sindsdien heeft de coureur van Red Bull Racing gewonnen in Italië, Azerbeidzjan en Texas. Hij werd alleen in Singapore tweede, maar ook toen maakte hij punten goed op Piastri, die derde werd na een clash met teamgenoot Lando Norris. Het Formule 1-circus zal nog vijf bestemmingen bezoeken: Mexico-Stad, São Paulo, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Volgens de Red Bull-hoofdadviseur zijn dit stuk voor stuk geen circuits waar McLaren een groot voordeel zal hebben.

Verbetering bij Tsunoda

"We zitten er bovenop!", lachte Marko bij Viaplay na de uitspraak van David Coulthard dat Verstappen steeds dichter bij Piastri en Norris komt. Wat heeft Red Bull in petto om de druk erop te houden bij McLaren? "We moeten gewoon blijven presteren. Het was tevens belangrijk dat Yuki in de punten belandde. Zijn rondetijden waren ook competitief." Na de pitstops lag Tsunoda op P7, 'slechts' 10 seconden achter de kampioenschapsleider, nadat hij vanaf P13 moest beginnen. Natuurlijk ziet Red Bull liever dat hun tweede coureur vóór Piastri zou finishen om punten af te pakken, maar er is hoe dan ook wel verbetering te merken.

Related image
Related image

Geen circuits waar McLaren groot voordeel heeft

Volgens Marko zou de mogelijkheid om Tsunoda voor één of beide McLarens te krijgen, niet het enige voordeel kunnen zijn voor de kampioenschapskansen van Verstappen: "Er komen geen circuits meer aan die echt bij de McLarens passen, totaal niet zelfs. Ik denk dat [de auto's van Red Bull en McLaren] ongeveer gelijk aan elkaar zullen zijn. Uiteindelijk is het Max die het verschil zal maken."

