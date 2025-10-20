Ferrari is het zesde team om een rookie in te zetten tijdens de vrije training aankomend weekend. Lewis Hamilton moet plaatsmaken voor Antonio Fuoco, een oude bekende van Max Verstappen, tijdens de eerste sessie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Het zal het debuut zijn van de 29-jarige Italiaan.

Ieder team in de Formule 1 is verplicht per seizoen vier keer een rookie in te zetten, een coureur die twee of minder Grands Prix heeft verreden. Vaak gaat het om een FIA Formule 2-talent, maar Ferrari heeft een Le Mans-winnaar opgetrommeld. Fuoco stapt aankomende vrijdag achter het stuur van de scharlakenrode bolide van Hamilton. Autódromo Hermanos Rodríguez vormt het decor van het F1-debuut van Fuoco, die wel tests heeft gedaan, maar nog nooit heeft deelgenomen aan een Grand Prix-weekend. De man uit Cariati is een oude bekende van Verstappen: ze raceten in 2014 tegen elkaar in de door Ferrari opgezette Florida Winter Series. Fuoco werd met vier overwinningen als beste coureur uitgeroepen, terwijl Verstappen het met 'slechts' twee zeges moest doen.

Wie is Antonio Fuoco eigenlijk?

Fuoco was dus de beste coureur in het veld in de Florida Winter Series en hij werd kampioen in de Formule Renault 2.0. Vervolgens won hij races in de GP3 Series, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar het FIA Formule 2-kampioenschap. Hij schreef één race op zijn naam in zijn eerste seizoen en twee in zijn tweede seizoen, alvorens hij voor 2019 het besluit nam om over te stappen naar de GT-racerij. Daarnaast werd hij test- en ontwikkelingscoureur van het Formule 1-team van Ferrari. De Italiaanse grootmacht kwam in 2023 in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship terecht met de competitieve 499P-bolide. Fuoco won vorig jaar de 24 Uur van Le Mans samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen.

