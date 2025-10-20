Carlos Sainz mocht zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten melden bij de stewards vanwege zijn botsing met Kimi Antonelli tijdens de race. De FIA heeft het incident onderzocht en legt de Spanjaard een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten op voor zijn actie.

Sainz probeerde tijdens de race in Austin posities goed te maken en kwam op zijn weg naar voren de Mercedes-rookie tegen. De Spanjaard zag een gaatje in bocht zestien dat er uiteindelijk niet bleek te zijn. De bocht loopt naar links en Sainz dook in het gat, maar zat er niet ver genoeg naast en raakte de Mercedes. Voor Sainz was de wedstrijd daarna direct voorbij; Antonelli kon wel verder.

Uitleg FIA

“Auto 55 (Sainz) probeerde aan de binnenkant auto 12 (Antonelli) in te halen in bocht 15, waarbij het tot een botsing tussen beide auto’s kwam op het apexpunt. De coureur van auto 55 verklaarde dat hij had verwacht dat de coureur van auto 12 hem ruimte zou laten bij het apexpunt, maar auto 12 stuurde vroeg in en auto 55 blokkeerde de remmen toen duidelijk werd dat een aanrijding onvermijdelijk was. Hij suggereerde dat de coureur van auto 12 had moeten anticiperen op een inhaalpoging van auto 55 en ruimte had moeten laten om contact te vermijden,” zo leggen de stewards uit.

Het draaide volgens de FIA vooral om de positie van de vooras van de wagen van Antonelli, daar zat Sainz namelijk niet ver genoeg naast. “Echter, op geen enkel moment vóór het apexpunt bevond de vooras van auto 55 zich naast of vóór de spiegel van auto 12. Volgens de Driving Standards Guidelines had auto 55 dus geen recht om ruimte te worden gelaten bij het apexpunt. De stewards oordelen daarom dat de coureur van auto 55 hoofdzakelijk schuld had aan de aanrijding, en er wordt overeenkomstig een straf opgelegd. Aangezien de bestrafte coureur de race niet heeft beëindigd, wordt een gridstraf opgelegd die overeenkomt met een tijdstraf van 10 seconden.”

Sainz zal zijn gridstraf tijdens het volgende raceweekend in Mexico moeten inlossen. Daarnaast krijgt hij twee strafpunten op zijn superlicentie, waarmee hij er nu in totaal vier heeft van de maximaal twaalf.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

