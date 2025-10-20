Het team van Red Bull Racing heeft van de FIA een boete van 50.000 euro gekregen vanwege een teamlid dat tijdens de formatieronde terugliep naar de startgrid. Volgens The Race ging het betreffende teamlid richting de startpositie van Lando Norris om daar een belangrijke markeringssticker te verwijderen. Het zou volgens het medium niet de eerste keer zijn dat Red Bull dit heeft geprobeerd.

Voor Red Bull is het weekend in Austin desondanks prima verlopen, gezien de titelstrijd. Max Verstappen wist namelijk alle prijzen in de Verenigde Staten in de wacht te slepen en kijkt als Nederlander ‘nog maar’ tegen een achterstand van veertig punten aan. Voor McLaren is het seizoen al deels geslaagd met de constructeurstitel, maar met Lando Norris of Oscar Piastri wil het team ook de wereldtitel bij de coureurs veiligstellen.

'Red Bull probeerde met startpositie Norris te knoeien'

Na afloop van de race werd bekend dat Red Bull zich bij de FIA moest melden vanwege het teamlid dat tijdens de formatieronde weer de baan opliep. Het Britse medium geeft achtergrondinformatie over die overtreding en wijst op een poging van Red Bull om te knoeien. “Volgens The Race laten de beschikbare bewijzen zien dat het teamlid zijn hand uitstak naar de pitmuur, ter hoogte van de gridpositie van Norris,” zo legt het medium uit.

Het teamlid zou hebben gesjoemeld met de markeringsticker die aan de muur hing, zodat Norris precies wist waar hij moest staan op de startgrid. “Hoewel de resolutie van de camera’s niet toelaat om precies te zien wat ze aanraakten op de muur, heeft The Race van meerdere bronnen vernomen dat er geen twijfel over bestaat dat het doel het tape was dat werd gebruikt als referentiepunt voor Norris’ startpositie op de grid. Red Bull heeft de afgelopen races ook met dat tape geknoeid, en naar verluidt heeft McLaren in de VS zijn methode aangepast om het moeilijker te maken om het te verwijderen,” aldus het medium.

Geen regels voor handeling

Toch merkt The Race op dat er geen regels bestaan die het betreffende stukje tape beschermen, waardoor er geen straf kan worden uitgedeeld voor de handeling zelf. Red Bull heeft ‘slechts’ een boete gekregen omdat het teamlid zich op de startgrid bevond tijdens de formatieronde. Wel stelt het medium de vraag of de actie binnen de geest van eerlijke competitie valt.

📸 In case people don't know, this is the tape reference he usually adds. pic.twitter.com/KHjU2PqfIk — McLaren News | 🇬🇧 🇦🇺 (@McLarenF1_News) October 20, 2025

