Alpine-teambaas Steve Nielsen is niet te spreken over de genegeerde teamorder van Franco Colapinto tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Argentijn moest in de slotfase van de race achter zijn teamgenoot blijven, maar negeerde die teamorder.

Colapinto werd na vijf races in 2025 als vervanger van Jack Doohan naar voren geschoven. De rookie liet in 2024 nog mooie dingen zien als invaller van Logan Sargeant bij Williams, maar in 2025 is de sfeer om hem heen iets anders. Dit heeft te maken met de mindere resultaten en de nodige schuivers, hoewel Colapinto de laatste paar races wel weer zijn Alpine op het juiste spoor lijkt te hebben gezet.

Colapinto gaat tegen teamorder in

In de slotfase van de race in de Verenigde Staten kwam Colapinto zijn teamgenoot tegen, die een tempo langzamer reed. Met Gabriel Bortoleto in zijn nek en leider Max Verstappen die het drietal op een ronde dreigde te zetten, gaf Alpine de opdracht aan Colapinto om niet voorbij zijn teamgenoot te gaan. “Wat?! Op mijn positie blijven? Hij is zo langzaam,” reageerde Colapinto op de instructie. Niet veel later ging hij alsnog Pierre Gasly voorbij.

Team orders turns into an intra-team battle! ⚔️👀



Franco Colapinto passes Pierre Gasly with an audacious overtake on his team mate 🔀#F1 #USGP pic.twitter.com/ZKxR4TOPjX — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

Intern evalueren

Nielsen kwam vervolgens met een reactie: “We gaven de instructie aan de coureurs om hun positie te behouden, omdat we het brandstofverbruik van beide auto’s aan het beheren waren, met daarbij de extra variabele van het aantal resterende ronden terwijl de leiders dicht bij elkaar reden. Als team is elke instructie die door de pitmuur wordt gegeven definitief, en vandaag zijn we teleurgesteld dat dit niet is gebeurd. Dit is iets dat we intern zullen evalueren en aanpakken.” De actie zal nog verder worden besproken in de vergaderkamer van Alpine.

Steve Nielsen pic.twitter.com/PYMkBQtdmR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 20, 2025

