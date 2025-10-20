De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten zit erop en het is Max Verstappen die de winnaarsbeker in ontvangst heeft mogen nemen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na de wedstrijd in Austin, Texas.

Max Verstappen won de Sprint, pakte de pole position voor de Grand Prix, reed op de zondag elke ronde aan de leiding en pakte weer een overwinning op het Circuit of the Americas. Hij is 15 punten ingelopen op Oscar Piastri, die kleurloos vijfde werd achter de vechtende Lando Norris en Charles Leclerc, en achter Lewis Hamilton. Het gat tussen de Australiër en Verstappen bedraagt nu 40 punten. De coureurs uit de top drie reageerden direct na afloop van de intensieve wedstrijd op het lastige baantje, dat we vanwege een contractverlenging tot en met 2034 op de kalender blijven zien. Verder ging Nico Hülkenberg nog in op de startcrash van de Sprint en loopt er een onderzoek naar Red Bull Racing.

Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'

Nico Hülkenberg heeft gereageerd op de startcrash in de sprintrace van Austin, waarbij beide McLarens uitvielen. McLaren-baas Zak Brown wees hem direct aan als schuldige met stevige woorden, maar kwam daar later op terug nadat hij de beelden had bekeken. Hülkenberg legde uit hoe hij klem kwam te zitten tussen Oscar Piastri en Fernando Alonso. "Ik kon geen kant op", benadrukte hij. "We waren allemaal aan het racen. Fernando nam de binnenkant, ik wist dat hij zou duiken, maar ik wist niet precies waar hij zat. Hij zat op dat moment in een dode hoek, dus ik wilde ruimte voor hem laten. En toen stuurde Oscar heel plots en agressief in." Lees hier het hele artikel over de startcrash in de Sprint.

F1 verlengt contract met Grand Prix van de Verenigde Staten tot en met 2034

Het Circuit of the Americas, afgekort COTA, werd ontworpen door de bekende Duitse baanarchitect Hermann Tilke. Hij liet zich inspireren door bekende bochtensessie van bestaande banen en creëerde een 5513 meter lang driehoek-achtig parcours. De baan werd in 2012 opgeleverd ten zuidoosten van Austin en wordt gebruikt voor zowel de Formule 1 als de MotoGP. De races op COTA gaan tegen de klok in en de coureurs komen een 20-tal bochten tegen. De komende jaren zullen ze hier nog vaker gaan rijden, want de F1 en COTA hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw contract tot en met 2034. Lees hier het hele artikel over de contractverlenging voor het Circuit of the Americas.

Verstappen volledig terug in titelstrijd na mokerslag in Amerika: "Ik ben super trots op het hele team"

Max Verstappen heeft op dominante wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. Daarmee heeft de Red Bull Racing-coureur opnieuw een slag geslagen in de strijd om het wereldkampioenschap. "Een ongelofelijk weekend voor ons", vertelt Verstappen na afloop. "We wisten dat de race niet heel makkelijk zou worden. Als je naar de hele race kijkt, zat de snelheid van mij en Lando erg dicht bij elkaar. In de eerste stint hebben we het verschil gemaakt. Het was niet makkelijk om de banden te managen, maar we bleven aan de leiding. Ik ben ontzettend trots op het hele team voor het weekend dat ze hebben afgeleverd." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na een oppermachtige zege.

Norris finisht wéér achter Verstappen en reageert: "Het was zwaar, heel zwaar"

Lando Norris had gehoopt op een overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar moest wederom Max Verstappen voor zich dulden. Wel wist hij de schade beperkt te houden door als tweede te finishen, ruimschoots voor titelrivaal én teamgenoot Oscar Piastri. Tegenover interviewer Martin Brundle verklaarde Norris dat hij opgelucht was toen hij eindelijk voorbij was aan de Ferrari van Charles Leclerc. "Eindelijk. Het duurde lang genoeg. Het was een goed gevecht met Charles, hij vocht hard, het was zwaar, heel zwaar. We deden alles wat we konden. Ik dacht dat dat de tweede inhaalpoging wat makkelijker zou gaan, maar dat was niet het geval." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na de tweede stek in Texas.

Leclerc pakt podium na alternatieve strategie en gevecht met Norris: "Maakte me beetje zorgen"

Charles Leclerc is als derde over de streep gekomen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij vocht rondenlang met Lando Norris, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de McLaren-coureur. Desondanks is hij wel tevreden met een podiumfinish. "Ja, ik maakte me wel een beetje zorgen, toen ik zag dat ik als enige op de softs begon", vertelde Leclerc over het feit dat Verstappen, Norris en de rest van de mannen vooraan op de grid op de mediums stonden. "Ik wist echter wel dat het een riskante keuze was. Mijn plan was om de zachte band te gebruiken om in schone lucht terecht te komen." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die een podium verdiende na op de softs te zijn begonnen.

FIA lanceert onderzoek naar Red Bull in Verenigde Staten na monteur op de baan

De stewards op het Circuit of the Americas hebben een afgevaardigde van Red Bull Racing naar het kamertje van de FIA gefloten. Het team wordt onderzocht vanwege een mogelijke overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code. Hierin staat dat Red Bull "er niet in is geslaagd om de instructies van de relevante officials te volgen voor de veilige en ordelijke uitvoering van het evenement". Naar verluidt zou een monteur van Red Bull terug de grid op zijn gelopen, toen de opwarmronde al bezig was. Lees hier het hele artikel over het onderzoek van de stewards aan het adres van Red Bull Racing.

