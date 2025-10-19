Verstappen volledig terug in titelstrijd na mokerslag in Amerika: "Ik ben super trots op het hele team"

Max Verstappen heeft op dominante wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. Daarmee heeft de Red Bull Racing-coureur opnieuw een slag geslagen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Max Verstappen vertrok zondagavond vanaf pole position op het Circuit of the Americas, en heeft die leidende positie in de race 56 ronden lang niet meer afgestaan. De viervoudig wereldkampioen moest in de openingsronde even een vechtende Charles Leclerc achter zich zien te houden, maar wist na de beginfase probleemloos richting de eindstreep te rijden. Na 56 ronden kwam hij met een voorsprong van 7,9 seconden op de Ferrari-coureur als eerste over de streep. Het podium werd gecompleteerd door Lando Norris.

Strijd om het wereldkampioenschap

Daarmee heeft de Nederlander opnieuw goede zaken gedaan in het wereldkampioenschap. Met een derde plaats voor Norris en de vijfde plaats voor een tegenvallende Oscar Piastri is Verstappen wederom verder ingelopen op het duo van McLaren. Op zaterdag maakte hij ook al acht punten goed met zijn overwinning in de sprintrace. Daarmee is de achterstand van Verstappen op klassementsleider Piastri nu nog 40 punten. In Zandvoort stond die teller nog op 104 punten. Het gat naar Norris bedraagt 26 punten. Met nog vijf raceweekenden op de rol, is een driestrijd om het wereldkampioenschap een feit.

Een ongelofelijk weekend

"Een ongelofelijk weekend voor ons", vertelt Verstappen na afloop. "We wisten dat de race niet heel makkelijk zou worden. Als je naar de hele race kijkt, zat de snelheid van mij en Lando erg dicht bij elkaar. In de eerste stint hebben we het verschil gemaakt. Het was niet makkelijk om de banden te managen, maar we bleven aan de leiding. Ik ben ontzettend trots op het hele team voor het weekend dat ze hebben afgeleverd."

